ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Трамп готовий відступити від переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Путіним закликав зупинити кровопролиття в Україні, але якщо не зможе допомогти, готовий вийти з процесу переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп каже, що готовий відступити від переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу

Про це пише CNN.

Президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що під час їхньої двогодинної телефонної розмови запитав президента Росії Володимира Путіна, коли той “припинить це кровопролиття” в Україні.

“Я сказав: «Коли ми припинимо це кровопролиття, цю криваву баню?. Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити”, — сказав президент в Овальному кабінеті в понеділок.

Трамп також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, то він відступить від переговорів. Він додав, що тут залучені “дуже великі его”.

“Кажу вам, залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати”, — сказав президент.

На запитання, чи просив він зустрітися з Путіним під час їхньої розмови, президент відповів, що “розмовляв з ним про це”. Трамп раніше натякав, що йому та Путіну доведеться зустрітися безпосередньо, щоб покласти край війні.

“Звичайно, я б зустрівся. Я говорив з ним про це” — сказав він.

Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie