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Трамп готовий відступити від переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Путіним закликав зупинити кровопролиття в Україні, але якщо не зможе допомогти, готовий вийти з процесу переговорів.
Президент США Дональд Трамп каже, що готовий відступити від переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу
Про це пише CNN.
Президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що під час їхньої двогодинної телефонної розмови запитав президента Росії Володимира Путіна, коли той “припинить це кровопролиття” в Україні.
“Я сказав: «Коли ми припинимо це кровопролиття, цю криваву баню?. Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити”, — сказав президент в Овальному кабінеті в понеділок.
Трамп також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, то він відступить від переговорів. Він додав, що тут залучені “дуже великі его”.
“Кажу вам, залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати”, — сказав президент.
На запитання, чи просив він зустрітися з Путіним під час їхньої розмови, президент відповів, що “розмовляв з ним про це”. Трамп раніше натякав, що йому та Путіну доведеться зустрітися безпосередньо, щоб покласти край війні.
“Звичайно, я б зустрівся. Я говорив з ним про це” — сказав він.
Нагадаємо, ввечері 19 травня завершилися телефонні перемовини Путіна і Трампа, які тривали понад дві години. Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.
Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.