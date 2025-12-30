Трамп готовий вірити Путіну на слово: Sky News про несподіваний поворот історії про "атаку" на резиденцію

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Однією з головних новин початку цього тижня стало звинувачення Росії в тому, що нібито українські безпілотники «атакували» одну з офіційних резиденцій «фюрера» Володимира Путіна, що розташована у місті Валдай Новгородської області.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Президент США Дональд Трамп розповів журналістам під час спілкування у Мар-а-Лаго, що йому відомо про це. Ба більше, каже, що дізнався про це від самого господаря Кремля.

«Знаєте, хто мені про це сказав? Президент Путін мені про це сказав. Рано-вранці він сказав, що на нього напали. Це недобре», — заявив американський лідер та додав, що «був дуже розлючений цим».

Він наголосив, мовляв, йому «це не подобається», бо «це недобре». На тлі цього Трамп нагадав журналістам, що зупинив постачання США Україні далекобійних ракет «Томагавк».

«Це делікатний період. Зараз не слушний час. Одне діло бути образливим — бо вони [Росія] образливі — а інше — атакувати його резиденцію», — висловився американський президент.

На запитання, чи є якісь докази від американської розвідки, що свідчать про те, що «атака» дійсно відбулася, Трамп визнав, що «можливо», згідно з версією подій РФ, цього насправді не сталося.

«Президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що так», — наголосив він.

Втім, кореспондент Sky News Марк Стоун вважає, що Трамп може повірити Путіну на слово щодо заяв про нібито «напад» України на одну з резиденцій. Президент США, зауважує він, вже робив це раніше.

Зазначається, що Трамп двічі розмовляв Володимиром Путіним — до та після зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським. І саме те, що він сказав після другої розмови, викликало інтерес. Він заявив, що диктатор РФ повідомив йому про «атаку».

Зеленський вже назвав це твердження брехнею. У Києві називають подію спробою зірвати мирний процес під хибним прапором, оскільки Путін не хоче миру. Але тон Трампа натякав на те, що він вірить «фюрер» на слово.

«Пам’ятайте, що під час свого першого терміну Трамп вірив словам Путіна більше, ніж словам своїх власних розвідувальних служб», — йдеться у статті.

Sky News зауважує, що 2026 рік — це рік виборів для Трампа, бо проміжне голосування відбудеться у листопаді. Йому потрібно зосередитися на «внутрішньому фронті» — економіка та вартість життя, а не зовнішні конфлікти.

«Трамп це знає. Але так само знають і супротивники Америки та її проблемні союзники. На що вони будуть ставити 2026-го, знаючи, що йому може бути байдуже, або він просто погодиться з цим. Пристебніться, — констатує видання.

Нагадаємо, 28 грудня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито «атаку» на резиденцію Путіна у Новгородській області. Після цього у Кремлі пригрозили відповіддю на «атаку» на держрезиденцію. Речник Дмитро Пєсков цинічно заявив, мовляв, «знає — як, чим і коли відповідати» це.

Водночас жителі Валдаї, найближчого до резиденції «фюрера» міста заявили, що не помітили жодних ознак бойових дій у ніч проти 29 грудня. Журналісти The Moscow Times поспілкувалися з 14 мешканцями міста. Усі опитані в один голос стверджують: у ту ніч вони не чули ні характерного звуку моторів дронів, ні вибухів.