«Трамп готовий змусити Київ капітулювати»: у The Guardian розкрили тривожний сценарій для України

Дональд Трамп слабшає після виборів / © Associated Press

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Перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу фактично спростувала непереможність Дональда Трампа, зробивши його слабким як усередині США, так і на міжнародній арені. Однак через це американський лідер може діяти більш імпульсивно та небезпечно. Зокрема, більше тиснути на Київ.

Про це пише оглядач The Guardian Саймон Тісдалл.

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Зараз багато хто у світі святкує перемогу Демократичної партії. Зокрема, для іранців виборче приниження Трампа викликало надії, що його війна проти режиму Тегерана може незабаром припинитися. Українці сподіваються, що Конгрес, контрольований демократами, стримає Володимира Путіна. У Європі також відчувають полегшення і надію.

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«Очевидно, що Трамп зараз слабший як на міжнародному рівні, так і всередині країни. Попри його заперечення та спроби перекласти провину, приголомшливі успіхи Демократичної партії показують безсумнівно особисту відмову. Для іноземних друзів і союзників, як і для багатьох американців, аура загрози, непереможності, що оточувала Трампа з 2024 року, нарешті зруйнувалася», — пише журналіст.

Зазначається, що зменшення статусу Трампа та розчарування тим, що він більше не в центрі уваги, можуть загострити стару напругу та спровокувати нові вибухи. Попри його розмови про угоду, він рідко йде на компроміс. Тому радощі Ірану можуть виявитися передчасними. Війна може розширитися.

Крім того, Трамп вважає війну в Україні перешкодою для нормалізації зв'язків з Москвою та вигідних двосторонніх енергетичних, інвестиційних і торгових угод. Він чіпляється за туманну ідею подружитися з Росією, щоб поставити Китай у стратегічну невигідну позицію. Він також хотів би отримати Нобелівську премію миру. Однак припинення війни заради народу України не є мотивацією президента США.

«Парадоксально, але слабкість Трампа може пришвидшити припинення вогню. Путін, обтяжений невдачами на полі бою та поглибленням економічних проблем, знає, що його найкращий шанс врятувати обличчя — це укласти угоду, поки Трамп залишається при владі. У цьому полягає серйозна небезпека для України та її союзників. Непрофесійні переговірники Трампа можуть подвоїти свої зусилля щодо територіальних та інших поступок від Києва, ігноруючи його суверенні права та ширшу безпеку Європи. Щоб змусити Київ капітулювати на своїх умовах, Трамп може подвоїти свою відмову від зброї та розвідувальної підтримки, а також відмовитися запропонувати надійні гарантії безпеки — і до біса наслідки», — припустив Тісдалл.

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Трамп зберігає величезну свободу дій у керівництві оборонною та зовнішньою політикою США незалежно від Конгресу. Але після того, як демократи візьмуть на себе керівництво обома палатами в січні, він та високопосадовці, безсумнівно, зіткнуться з пильною перевіркою дій виконавчої влади, бюджетів, а також ймовірної корупції та зловживання владою.

«Однією з перших політичних жертв може стати його улюбленець, міністр оборони Піт Гегсет, хоча він, ймовірно, уникне «публічної страти». Якщо Трампу знову оголосять про імпічмент, як вимагають деякі демократи, у нього буде менше часу турбуватися про свою міжнародну спадщину», — підкреслив оглядач.

Попереду ще понад два роки президентства Трампа, однак ситуація повертається проти нього. Прогресивні перемоги на виборах в Угорщині, Сербії, Бразилії, а тепер і в США, відродили та освіжили світову демократію. У 2027 році вибори чекають Францію та Іспанію.

Останні заяви Трампа

Нагадаємо, після перемоги на проміжних виборах демократи готуються використати контроль над Конгресом США, щоб домогтися нової військової допомоги Києву, посилити санкції проти Росії та розслідувати рішення адміністрації Трампа.

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Дональд Трамп публічно звинуватив представників Демократичної партії у здійсненні тиску та погрозах імпічментом високопосадовцям уряду США, зокрема Генеральному прокурору. Заява Трампа стала черговим епізодом загострення політичної боротьби між республіканцями та демократами у Вашингтоні довкола діяльності Міністерства юстиції та перебігу ключових розслідувань у країні.

Також Трамп зробив гучну заяву про переговори України та Росії. Він заявив, що Київ і Москва вперше демонструють готовність до переговорів. Деталей не навів, але заявив про майбутні зустрічі 9-10 листопада.

Окрім того, Трамп розповів, що вже провів низку телефонних розмов, а наступного дня «будуть ще». Водночас він не уточнив, із ким саме спілкувався, хто братиме участь у зустрічі, а також те, чи мав він на увазі переговори в Абу-Дабі.

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