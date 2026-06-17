Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Лідери країн G7 завершили перший день переговорів з несподіваним оптимізмом щодо співпраці з Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп натякнув на посилення тиску на Росію, але з умовами: підтримка України в обмін на допомогу Європи з безпекою Ормузької протоки.

Про це йдеться у статті Politico.

Лідери країн «Групи семи» прибули до Евіан-ле-Бен на тлі підготовки до потенційно напружених дискусій із Трампом щодо Ірану та війни в Україні. Однак після першого повного дня саміту G7 настрій серед учасників виявився значно оптимістичнішим, ніж очікувалося.

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За словами двох дипломатів-високопосадовців ЄС, союзники позитивніше оцінили свої взаємини з Білим домом, а також дещо знизили рівень тривоги щодо можливого зриву важливого саміту НАТО в Туреччині наступного місяця.

Підтримка Трампом України в обмін на допомогу з Іраном

Причиною такого зрушення стала явна готовність Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна задля припинення війни проти України, а також його зацікавленість у підтримці союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном. Наразі окреслюється можливий компроміс: Трамп демонструє підтримку Європі в українському питанні, натомість європейські партнери можуть долучитися до забезпечення безпеки Ормузької протоки.

«Обговорення, які ми мали між собою та з президентом США — як на офіційних зустрічах, так і під час неформальних розмов у кулуарах — дають мені певний оптимізм», — сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц журналістам 16 червня.

Попри це, дипломати закликають не переоцінювати ситуацію, нагадуючи, що Трамп уже неодноразово змінював курс після публічних заяв на підтримку України. Водночас вони погоджуються з оцінкою німецького канцлера щодо стану трансатлантичних відносин, незважаючи на особисті суперечності між американським президентом і частиною лідерів G7.

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Полегшення відчувалося і серед п’яти дипломатів та чиновників, які спілкувалися з виданням анонімно, щоб відверто розповісти про перебіг закритих переговорів.

Як Трамп діятиме щодо України?

Ще напередодні Трамп спровокував занепокоєння, заявивши, що потенційна угода між Вашингтоном і Тегераном може дозволити йому знову сконцентруватися на мирних переговорах між Росією та Україною.

Це викликало побоювання, що президент США здатен звести нанівець багатомісячні зусилля союзників Києва щодо посилення тиску на Москву. Напруження посилювалося і через загострення навколо Ірану, яке відкрито критикували європейські лідери, зокрема Мерц, а також через окремі конфлікти Трампа з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Додаткову тривогу викликав і той факт, що в неділю Трамп майже годину розмовляв телефоном із Путіним. Це лише підсилило підозри, що він може знову тиснути на Україну, вимагаючи територіальних поступок і згоди на невигідний компроміс.

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Втім, Трамп цього разу, схоже, не прагнув нових політичних «поєдинків» із лідерами, які з’їхалися на саміт. Іноді усміхнений, іноді стриманий, президент США здивував учасників зустрічі, коли після 70-хвилинної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами несподівано оголосив про відновлення санкцій проти російського нафтового сектору.

«Росія повинна укласти угоду», — заявив президент США.

Трамп підтримає Україну в обмін на допомогу ЄС з Іраном — подробиці

Втім, як це часто трапляється з Трампом, навіть цей крок назустріч Україні має свою ціну. За словами двох дипломатів-високопосадовців, обізнаних із перебігом закритих дискусій, американський лідер активно переконував партнерів по G7 підтримати його домовленість з Іраном і долучитися до розмінування Ормузької протоки ще до прибуття віцепрезидента Джей Ді Венса до Женеви, де має бути завершена угода про припинення вогню з Тегераном.

На публіці Трамп намагався применшити значення потенційної допомоги з боку Європи.

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«Не думаю, що нам знадобиться велика допомога», — сказав він 15 червня.

Однак у закритих переговорах американський президент демонстрував значно більшу гнучкість, шукаючи як політичної, так і практичної підтримки для реалізації домовленостей із Іраном.

«Йому [Трампу] знадобляться можливості його союзників по G7 та інших країн… щоб очистити Ормузьку протоку від мін», — сказав один із дипломатів.

Натомість, за словами цього ж співрозмовника, «має бути певна поступка щодо України».

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«Існує дуже сильне очікування, що він підтримає Україну. Саме це він сказав лідерам», — сказало джерело.

У відповідь учасники G7 дали зрозуміти, що готові надати допомогу, але лише за чітко визначених умов. Макрон наголосив, що відправлення кораблів для розмінування «має бути запитаним і бажаним з боку США, а також Ірану й Оману — сторін, які беруть участь в угоді».

Намагання утримати Трампа в орбіті західного альянсу напередодні саміту НАТО

Попри суто прагматичну природу цієї неформальної формули «Україна в обмін на Іран», позитивний підсумок вівторкового саміту значною мірою став результатом цілеспрямованих спроб лідерів G7 налагодити особистий контакт із президентом США.

Щоб уникнути повторення ситуації минулого року, коли Трамп залишив саміт раніше запланованого, Макрон ретельно продумав програму його перебування, намагаючись утримати його залученість до переговорів. Зокрема, французький президент переконав американського колегу залишитися довше, запросивши на вечерю до Версальського палацу поблизу Парижа.

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«Я збирався поїхати вдень, але президент Франції, який, до речі, дуже приємна людина, запросив мене на вечерю у Версалі. А Версаль — це не позолота. Версаль — це справжня розкіш», — похвалився Трамп своїм запрошенням.

Мерц, який кілька тижнів не контактував із Трампом після критики його рішень у контексті війни з Іраном, подарував президенту США ексклюзивну футболку національної збірної Німеччини з номером 47, яку американський президент прийняв із усмішкою.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка раніше також публічно критикувала позицію Трампа щодо Папи Лева XIV та конфлікту з Іраном, провела з президентом США дружню «зустріч для прояснення», як це описав один із італійських дипломатів.

Свою стратегію мав і Зеленський. Звертаючись до релігійно налаштованих представників найближчого оточення Трампа, український президент продемонстрував присутнім за столом G7 фото охопленого вогнем собору, який зазнав удару російського дрона, розповів один із двох дипломатів-високопосаадовців ЄС.

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Уся ця «операція зачарування» переслідувала чітку політичну мету — утримати Трампа в орбіті західного альянсу напередодні ключового саміту НАТО, який має відбутися в липні в Анкарі.

«Нам просто потрібно пройти через це і дістатися до Анкари», — пожартував один високопосадовець ЄС напередодні G7.

Яка позиція Трампа щодо війни в Україні зараз?

Нагадаємо, на саміті G7 Трамп заявив про необхідність якнайшвидшого укладення мирної угоди між РФ та Україною через катастрофічні людські втрати з обох сторін, назвавши війну «божевіллям». Він провів зустріч із Зеленським, відзначивши високий рівень ворожості між президентами України та РФ, та анонсував подальші переговори.

На саміті G7 Трамп під час обговорення війни в Україні визнав, що позиції Путіна наразі є слабшими, ніж раніше.

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Як пише Bloomberg, на саміті G7 європейським лідерам вдалося зблизити позиції США та Європи щодо війни в Україні. Ключовим моментом стала зустріч Зеленського з Трампом, під час якої український президент показав наслідки російських обстрілів, зокрема фото зруйнованого Успенського собору, що суттєво вплинуло на емоційну позицію американського лідера. Після розмови Трамп висловився за необхідність укладення мирної угоди.

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