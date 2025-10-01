Диктатор Путін / © Associated Press

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що президент США Дональд Трамп готовий посилити тиск на диктатора Путіна, застосувавши більш жорсткі інструменти впливу.

Під час спілкування з журналістами Politico у Гельсінкі Стубб наголосив, що справа лише у часі, коли США завдадуть удару по Путіну там, де йому буде найбільш боляче.

«Побачивши, що пряники рідко працюють з росіянами, він перейшов до стадії батога», — сказав президент Фінляндії.

«Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг», — додав він.

Його оцінка контрастує з позиціями деяких європейських столиць, де публічні заяви Трампа розцінили як порожні. Водночас Стубб, який має особистий контакт із президентом США завдяки спільному захопленню гольфом, виявляє більше довіри до його намірів.

Відповідаючи на запитання, що саме може стати тим «батогом», Стубб пожартував, що це може бути «ключка», натякнувши на широкий арсенал засобів впливу в руках Трампа.

«Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок», — зазначив Стубб.

Серед можливих інструментів він назвав жорсткіші санкції, зокрема вторинні, підвищення тарифів і навіть активніше використання американської зброї, здатної бити по цілях углиб території Росії.

«Не обов’язково читати „Мистецтво угоди“, щоб зрозуміти, як президент Трамп веде переговори. Це нетрадиційний, але результативний стиль», — підкреслив Стубб.

Він також застеріг, що якщо після запланованої зустрічі Трампа з Путіним 15 серпня на Алясці російський диктатор продовжить убивати мирних жителів в Україні, президент США буде змушений відповісти жорстко.

Називаючи себе «реалістичним оптимістом», Стубб закликав союзників України запастися терпінням.

«Мав можливість досить тісно працювати з президентом Трампом протягом останніх кількох місяців. Можливо, оптимізм іноді є інтуїцією, але факти на місцях зараз свідчать, що ми рухаємося у правильному напрямку», — підкреслив він.

Щодо ролі Європи у підтримці Києва, Стубб рішуче виступив за прискорення вступу України до ЄС, зокрема шляхом пошуку механізмів обходу вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

«Я особисто вітаю будь-який механізм ухвалення рішень, який надає більшу гнучкість і менше можливостей для блокування. І ніколи це не було так актуально, як у випадку з Україною. Членство України в Європейському Союзі має стратегічне значення. Чим швидше це відбудеться, тим краще», — підсумував президент Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що експосол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що якщо диктатор Путін усвідомить, що протягом наступних 3-5 років Україна матиме змогу озброюватися і продовжувати захищатися, тоді йому доведеться запитати себе, чи готовий він витримати постійний економічний тиск.

Ми раніше інформували, що президент США поділився подробицями своєї розмови з кремлівським диктатором на Алясці. Попри «гарну зустріч», її наслідки розчарували американського лідера.