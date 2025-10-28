Трамп готує новий удар по Росії: Вітакер розкрив перші подробиці

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація Президента США Дональда Трампа розпочала впровадження нових жорстких санкцій, спрямовані на російський енергетичний сектор. У Вашингтоні сподіваються, що ці заходи змусять російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і завершити війну в Україні.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, якого цитує видання Bloomberg.

Удар по нафтовому сектору

Минулого тижня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ключових російських нафтових гігантів — «Роснефть» та «Лукойл». Це стало першим великим пакетом фінансових обмежень проти Росії, введеним з моменту вступу Дональда Трампа на посаду.

«Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, або принаймні укласти перемир’я, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення», — наголосив Метью Вітакер.

«Це лише початок»

Посол США в НАТО підтвердив, що політика санкцій буде продовжена: «Ми ввели ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися».

Хоча ціни на нафту підскочили одразу після оголошення санкцій, ринкова реакція була стриманою через невизначеність щодо того, наскільки рішуче США застосовуватимуть нові заходи. Однак Вітакер зазначив, що це лише початок тиску, який планує чинити адміністрація Трампа:

«Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших», — заявив Метью Вітакер.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін опинився у складному становищі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив перші масштабні санкції проти Росії від початку свого нового терміну.

За даними більшості американських розвідувальних агентств, Путін продовжує вірити у свою здатність виграти війну в Україні, але реальна ситуація має інакший вигляд.

Також повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України значно покращуються після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти російської нафти.