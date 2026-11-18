Кушнер і Віткофф. / © Associated Press

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Раптове прагнення США укласти масштабну угоду про завершення війни в Україні поставило Європу у складне становище. Американські представники тиснуть на посадовців Києва і Москви, щоб вон розглянули нові пропозиції щодо правил НАТО, розміщення військових сил і озброєння в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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За даними видання, США навіть запитували Київ, чи погодиться Україна поступитися Росії Донбасом в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу.

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Водночас ідея об’єднати переговори про мир із дискусіями щодо європейської безпеки суперечить принциповій позиції країн Європи. Там наполягають: спочатку РФ має припинити бойові дії проти України, і лише після цього можна обговорювати переміщення військ, розміщення озброєння та майбутні правила НАТО.

Європа за столом переговорів

Джерела Bloomberg, обізнані з перебігом закритих зустрічей на саміті в Дубліні, повідомили, що лідери країн ЄС визнали, що Європа має долучитися до мирних переговорів, аби не загострювати відносини зі США. Деякі з них також запропонували знову порушити питання можливого вступу України до НАТО.

Європейські лідери побоюються, що континент опиниться осторонь, поки інші держави будуть домовлятися про неприйнятні для нього поступки. Ще одним ризиком є те, що президент США Дональд Трамп може взагалі відмовитися від переговорного процесу, як сталося з Іраном. Після поразки на проміжних виборах і напередодні завершення президентського терміну він може залишити ситуацію невирішеною.

Така перспектива також викликає серйозне занепокоєння в багатьох країнах Європи — особливо в тих, що межують із Росією. Там вважають, що подібний підхід відповідає інтересам Москви і навіть може призвести до виведення військ НАТО, які мають гарантувати безпеку східного флангу Альянсу.

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За словами джерел, результати проміжних виборів у США змушують команду Трампа поспішати з демонстрацією прогресу в переговорах. Вже в січні більшість у Конгресі перейде до демократів, які можуть виступити за посилення санкцій проти Росії або збільшення підтримки України.

Водночас «фюрер» Володимир Путін, за оцінками співрозмовників видання, навмисно затягує переговорний процес. Москва не демонструє жодних ознак готовності відмовитися від очікуваного масштабного зимового наступу.

Деякі представники ЄС також припускають, що господар Кремля чекає на вибори в європейських країнах 2027-го. Передусім у Франції, де РФ може розраховувати на прихід до влади ультраправих політичних сил, які виступають за припинення підтримки України.

Вимоги Кремля

Попри нібито готовність брати участь у переговорах, Росія не відмовилася від максималістських вимог, які висувала ще в грудні 2021-го.

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Серед іншого Кремль хоче, щоб НАТО погодилося не розміщувати війська на території країн, які приєдналися до Альянсу після 1997-го. Натомість Москва нібито готова скоротити свою військову присутність у Калінінграді — російському анклаві між Польщею та Литвою, а також у Білорусі, яка є близьким союзником РФ і межує з ЄС.

Під час саміту Євросоюзу низка лідерів категорично заявила, що на такі поступки Європа ніколи не погодиться. Водночас деякі політики визнали, що в майбутньому кордони можуть змінитися, якщо на це погодиться Київ. Також вони порушили питання про те, яким чином Україна згодом могла б вступити до НАТО.

Однак будь-які домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним несуть серйозні ризики для Європи. Ймовірні поступки можуть викликати спротив не лише серед 27 країн ЄС, а ще й серед їхніх союзників. Особливо чутливо до спроб Москви впливати на рішення щодо європейської безпеки ставляться країни Балтії, які безпосередньо межують із Росією.

Мирні переговори — що відомо

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон продовжує роботу над завершенням війни в Україні та начебто «досягає прогресу». З його слів, на шляху до укладання миру є «серйозні виклики».

Втім, РФ не припиняє висувати все нові і нові вимоги. Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що європейські країни «зрештою доведеться залучити» до переговорного процесу. Втім, він звинуватив Європу у спробах побудувати архітектуру безпеки «проти Росії, а не за її участі».

Водночас після довгих обговорень Європа визначилася, хто буде представляти її на майбутніх переговорах. Лідери призначили групу радників з національної безпеки від Європейського Союзу та п’яти основних держав — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.

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