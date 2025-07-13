Трамп готує "велику заяву" щодо Росії: в Україні це викликає тривогу

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп анонсував, що вже 14 липня зробить “велику заяву” стосовно Росії. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві — в Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля.

Про це повідомляє Bild.

“Ми випробували всі можливі варіанти, аби переконати Трампа: Путін не прагне миру. Він продовжить бомбардувати, і наші переговори з росіянами чітко це підтвердили”, — цитують джерело в українському уряді.

Реклама

Напередодні Трамп у коментарі NBC заявив, що НАТО отримає американську зброю лише після оплати, і вже потім зможе самостійно її розподіляти. Під це положення можуть потрапити й критично необхідні Україні системи ППО Patriot.

Та головне питання, яке має критичне значення для України та Європи, — чи погодиться Трамп на спільні санкції проти Росії, яким він уже кілька місяців опирається?

Проти такого кроку грає настрої його електорату: багато хто не хоче мати справу з можливими економічними наслідками для самих США, зокрема інфляцією. Водночас Трамп останнім часом не виключав запровадження санкцій, але досі уникав будь-якої конкретики.

Це питання стало ще гострішим на тлі зростаючого тиску з боку Сенату США. Бездіяльність Путіна лише посилила позиції тих, хто виступає за жорсткіші заходи.

Реклама

На тлі цього Москва, за словами джерел, готує нову масштабну атаку — Кремль розглядає сценарій наступу вже в другій половині літа.

Нагадаємо, сенатори-республіканці впевнені в тому, що цього місяця буде ухвалено законопроєкт про санкції проти Росії. Документ, зокрема, передбачає 500-відсоткове мито для країн, які купують російську нафту та уран, з можливістю тимчасового скасування тарифів президентом.