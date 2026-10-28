Трамп готує зустріч Зеленського і Путіна: президент США заявив про прогрес у завершенні війни

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що нібито готується до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це очільник Білого дому повідомив під час спілкування з журналістами на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном після повернення зі штату Техас.

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За його словами, у питанні завершення російсько-української війни нібито вдалося «досягнути значного прогресу».

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«Я думаю, що з Росією ми досягаємо значного прогресу в питанні Росії та України. Я розраховую незабаром провести зустріч із Путіним та Зеленським», — заявив Трамп.

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Напередодні диктатор РФ Володимир Путін поговорив з європейськими лідерами — президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони передали Кремлю позицію Києва щодо закінчення війни. Однією з ключових тем обговорення стала необхідність конкретних кроків з боку Росії для деескалації.

Водночас джерела Reuters у Кремлі повідомили, що під час розмови «фюрер» заявив, мовляв, жодних компромісів не буде. Зазначається, що Москва не відмовляється від вимоги встановити контроль над усім Донбасом.

Тим часом видання Financial Times із посиланням на співрозмовників пише, що США пропонують Кремлю в обмін на мир можливість відновлення співпраці в нафтовій галузі. Зокрема, йдеться про спільний видобуток нафти біля острова Сахалін на Далекому Сході і повернення нафти на європейський ринок через трубопровід «Дружба».

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