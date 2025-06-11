Вʼязниця на Кубі / © Reuters

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Адміністрація Дональда Трампа готується до безпрецедентного кроку: відправити тисячі іноземців, які перебувають у США нелегально, до військової бази Гуантанамо на Кубі.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ці плани, що можуть розпочатися вже цього тижня, викликають серйозне занепокоєння. Оскільки торкнуться громадян країн-союзників Сполучених Штатів, таких як Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, а також України, Гаїті та інших.

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За інформацією американських чиновників, які поділилися деталями з The Washington Post на умовах анонімності через надзвичайну конфіденційність питання, уряди цих країн, включно з близькими союзниками, не будуть попереджені про майбутні переміщення.

Підготовка до масового ув’язнення та занепокоєння щодо Гуантанамо

Підготовка до цього кроку включає медичне обстеження 9000 осіб, щоб визначити їхню придатність для відправлення до Гуантанамо. Ця база відома своєю суперечливою історією як в’язниця для підозрюваних у тероризмі після подій 11 вересня, що зробило її глобальним символом тортур та зловживань.

Наразі незрозуміло, чи зможуть існуючі об’єкти на базі вмістити таку величезну кількість нових ув’язнених. Оскільки це значно перевищує місткість, яка використовувалася раніше. Хоча на початку року на базі встановили наметове містечко на понад 3000 осіб, ці споруди були розібрані. Оскільки великого напливу мігрантів тоді не відбулося.

Мотиви адміністрації та ігнорування критики

Представники адміністрації Трампа виправдовують цей план необхідністю звільнити місця у внутрішніх центрах утримання під вартою, які переповнені внаслідок обіцянки Дональда Трампа здійснити найбільшу депортацію нелегальних мігрантів в історії США. У документі зазначено, що можливості Гуантанамо «не вичерпані», незважаючи на те, що минулого року вже виникали проблеми з розміщенням мігрантів на базі.

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Хоча Міністерство внутрішньої безпеки прагне «мінімізувати» час перебування ув’язнених на базі, Білий дім може вирішити використовувати її для тривалішого утримання. Цей крок, ймовірно, викличе гостру критику з боку союзників США, які стурбовані добробутом своїх громадян в установі з такою суперечливою репутацією.

Незважаючи на готовність багатьох країн прийняти своїх громадян, американські чиновники стверджують, що процес репатріації є недостатньо швидким для Міністерства внутрішньої безпеки. Ці плани розробляються на тлі наполягань прихильників жорсткої імміграційної політики в кабінеті Трампа на збільшенні кількості депортацій та арештів нелегальних мігрантів.

Раніше повідомлялося, протести у США виходять з-під контролю. Трамп послав тисячі військових проти цивільних.

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