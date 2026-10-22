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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп наполягає про компромісі: Зеленський пояснив, на що готова Україна заради миру

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Припинення вогню і початок переговорів із агресором Росією вже є величезним компромісом з боку України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський інтерв’ю The Diary Of A CEO, повідомляє Clash Report.

«Коли президент Трамп каже, що нам потрібно знайти компроміс, повірте мені: припинення вогню та сідання за стіл переговорів — це вже величезний компроміс. Я багато разів намагався пояснити президенту США: просто зрозумійте нас. Це вже величезний компроміс — просто утримувати позиції там, де ми зараз перебуваємо», — наголосив глава держави.

За його словами, ненависть до Росії не зникне швидко, бо для цього «потрібні час і справедливість».

Зеленський також наголосив на тому, що як президент має зберігати спокій і бути дипломатичним. Втім, однак це не означає, що можна пробачити Росії все, забути про скоєне.

«Не можна просто пробачити все й сказати: „Ну, вибачте, це ж Путін, потужна країна. Забудемо все, пробачмо все — і знову купуватимемо і продаватимемо газ, дизель чи щось інше“. Це складно», — наголосив український президент.

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