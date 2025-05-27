Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Журналіст Віталій Портников пояснив, чому заяви президента США Дональда Трампа про «божевілля» президента Росії Володимира Путіна є хорошою новиною для України.

Про це Портников розповів на своєму YouTube-каналі.

Журналіст зауважив, що після критичних заяв Трампа про Путіна ще слід буде подивитися, якими будуть дії Білого дому.

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«Те, що Трамп говорить, що Путін божеволіє, — це дуже добра новина. Тому що він може зараз здійснити будь-які акції по відношенню російського лідера, пояснюючи це тим, що раніше Путін був нормальний, а потім збожеволів. І тепер Трамп просто змушений ставитися до нього інакше, ніж тоді, коли Путін був у здоровому глузді», — пояснив Портников.

За його словами, залишається тільки сподіватися, що це допоможе Україні у спротиві російській агресії.

«Дійсно, ми маємо тепер подивитися, як до цих слів Трампа буде ставитися Путін. Чи буде сприймати він їх як серйозні заяви, після яких треба скоригувати свої дії по відношенню до України, чи навпаки продемонструє, що заяви американського президента нічого не варті і буде продовжувати свої масовані атаки», — висловився журналіст.

Нагадаємо, напередодні Трамп обурився через нові масовані атаки Росії по Україні та жорстко розкритикував очільника Кремля за це. Американський лідер заявив, що Путін «абсолютно збожеволів», що він без будь-яких причин обстрілює Україну, вбиваючи мирних жителів.

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Жорстку заяву Трампа після масованих ударів по Україні прокоментував речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він пов’язав такі висловлювання американського лідера з емоційним навантаженням.

Зауважимо, за інформацією видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти РФ вже цього тижня через зростання розчарування у зв’язку з атаками на Україну та сповільнення темпів мирного процесу.