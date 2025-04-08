Трамп грає на руку Путіну: Der Standard про те, чи може бути президент США агентом Кремля

Диктатор Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Руйнування західної системи світової торгівлі служить стратегічним інтересам російського диктатора Путіна. Це може бути випадковістю — а може і зовсім ні.

Чому дії Трампа грають на руку Кремлю і чи може бути, що американський президент — таємний агент Москви, йдеться у статті австрійського видання Der Standard.

Ось уже кілька днів аналітики та оглядачі намагаються виявити раціональний план за шаленою тарифною політикою Дональда Трампа з усіма її катастрофічними наслідками для економіки та ринків. Їм це не вдається.

Реклама

У виданні зауважують, що поширені припущення про те, що загроза та запровадження великих торговельних бар’єрів мали на меті навмисно послабити долар, щоб стимулювати експорт, не відповідають поточній картині.

Від хаотичних дій Трампа не виграє ніхто, крім Путіна

Хоча старший економічний радник Трампа Стівен Міран, мабуть, справді дотримується цієї мети, викладеної в так званій угоді Мар-а-Лаго, — досягти її було б набагато простіше шляхом цілеспрямованого дипломатичного тиску на кількох великих партнерів, а не за допомогою політики, здатної втягнути США — а можливо, й увесь світ — у масштабну економічну кризу.

На перший погляд від хаотичних дій Трампа не виграє ніхто — ні соціальні групи, ні галузі, ні країни. Китай, головний суперник США, особливо страждає і може лише обмежено радіти втраті довіри до Сполучених Штатів на світовій арені, зазначають у статті.

Але є інша держава, менш залежна від міжнародних торговельних зв’язків, яка цілком могла б отримати вигоду з краху ліберальної світової економічної системи, очолюваної Заходом. Це Росія Володимира Путіна.

З моменту вступу Трампа на посаду Путін міг із задоволенням спостерігати, як Трамп грає йому на руку — відмовляючись від захисту Європи, ставлячи під сумнів НАТО, розпалюючи ненависть до Європейського Союзу, озвучуючи брехливі позиції Росії у війні в Україні як свої власні та погрожуючи покинути Київ у боротьбі з агресором. Якщо політика Трампа призведе до економічного розпаду Трансатлантичного альянсу, то Путін значно наблизиться до своєї мети домінування на європейському континенті, попереджає Der Standard.

Чи може Трамп бути агентом Кремля

«Якщо поєднати цей сценарій із дружбою, яку Трамп, за власними словами, підтримує з Путіним, складається картина, від якої пробирає тремтіння. Чи можливо, що Трамп насправді виконує план, але не вироблений у Вашингтоні чи Флориді, а в Москві?», — розмірковують журналісти.

У виданні нагадують, що починаючи з 2016 року, є численні ознаки того, що Трамп був завербований радянською спецслужбою чотири десятиліття тому і відтоді діяв, свідомо чи несвідомо, як спільник великодержавної політики Москви, неодноразово отримуючи допомогу від Росії.

«Ця теорія ніколи не була доведена, але дії Трампа після його переобрання — майже неймовірна удача для Путіна — не допомагають розвіяти цю жахливу підозру. І, можливо, випадковість: Росія та її союзники Білорусь і Північна Корея є чи не єдиними країнами, яких немає в списку штрафних мит Трампа», — нагадує Der Standard.

Залишається лише сподіватися, що все це просто теорія змови, і президент США діє настільки руйнівно не за завданням іноземної держави, а лише по дурості.

«Це була б трагічна іронія історії, якби радянсько-російська автократія, яка справедливо програла холодну війну демократичному Заходу, тепер отримала б шанс на велику відплату», — підсумували у виданні.

Нагадаємо, що Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для всіх країн світу.

У Reuters зауважили, що через такі дії американського президента «світ летить у прірву».

Читайте також