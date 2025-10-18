Трамп грає за правилами Путіна: Sky News розкрив, як Кремль впливає на рішення Білого дому щодо України

Дональд Трамп. / © Associated Press

Напередодні перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер запросив до Овального кабінету одного зі своїх улюблених співаків італійця Андреа Бочеллі. Тенор виконав йому фірмову серенаду «Time To Say Goodbye» – пісню про надію та новий початок.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Наступна подія в його порядку денному натякала на те, що антипатія між Трампом та його українським колегою залишилася в минулому. Втім, щодо ключового питання - чи справді хоче “фюрер” РФ Володимир Путін миру, вони продовжують принципово розходитись у думках.

Трамп кілька разів повторив своє переконання, мовляв, Путін прагне припинити війну. Окрім того, говорив про “ворожнечу з обох сторін” - покладаючи однакову провину як на Зеленського, до суверенної держави якого здійснили вторгнення, так і на Путіна, який здійснив це саме вторгнення. Однак про те, що диктатор РФ може негайно припинити бойові дії, було промовчано.

Тим часом Зеленський, явно стурбований потребою все виправити, але не розгнівати Трампа, відповів, що саме українці прагнуть припинення вогню, тристоронньої зустрічі та, зрештою, припинення цієї війни.

Sky News пише, що відносини між Зеленським і Трампом, очевидно, покращилися від лютого, коли українського президента розкритикували, і він достроково покинув Білий дім. Тепер президент України знає, що його колега із США реагує на лестощі, а тому засипав його компліментами. Зокрема, похвалив його за процесор “керування режимом припинення вогню на Близькому Сході” та сказав, що вірить у “шанс” зробити те саме в Україні.

Трамп прийшов на зустріч, натхненний дипломатичним успіхом останніх двох тижнів на Близькому Сході, сп'янілий похвалою, яку він отримав з усіх сторін за посередництво угоди щодо заручників. Але війна в Україні, яку він сказав, що може вирішити за 24 години, виявилася міцнішим горішком, ніж він очікував.

Про це свідчить його допис в Truth Social після зустрічі, в якому він закликав Путіна і Зеленського закінчити війну на нинішніх умовах: “Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішиться”.

“Це була помітна зміна порівняно з тим, як менше місяця тому Трамп припустив, що Україна потенційно може повернути всю свою територію. Ще кілька днів тому він погрожував надіслати Києву далекобійні ракети «Томагавк», але після цієї зустрічі чітко дав зрозуміти, що зараз не робитиме цього. Цілком ймовірно, що він почекає принаймні до закінчення своєї запланованої зустрічі з Путіним у Будапешті”, - йдеться у матеріалі.

У статті акцентують на тому, що в серпні на Алясці Трамп з почестями зустрів “фюрера” Кремля. Тоді президент США мав дві мети: домогтися перемир'я і організувати особисту зустріч між Путіним і Зеленським. Втім, він поїхав, не досягнувши жодної з них. І за останні два місяці немає жодних публічних ознак того, що російський диктатор відійшов від своїх максималістських цілей в Україні. Навіть за власними оцінками Трампа, саміт провалився.

Однак Дональд Трамп, схоже, рішуче налаштований повірити президенту-диктатору Росії на слово, спочатку зателефонувавши йому перед візитом Зеленського до Вашингтона, а потім - проведенням ще однієї особистої зустрічі.

Зазначається, що спочатку Путіну вдалося переконати Трампа утриматися від суворіших санкцій проти Росії, які завдавали економічної шкоди. Тепер він, схоже, зіграв свою роль у переконанні Трампа утриматися від відправлення ракет «Томагавк» Україні.

“Журналіст запитав президента США, чи можливо, що Путін ним грає. Він визнав, що це можливо, але сказав, що зазвичай він досить успішно виходить з таких ситуацій. Час покаже”, - підсумовує Sky News.

Нагадаємо, 17 жовтня відбулася чергова зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, але прориву не сталося. Зокрема, президенти виразили різні думки щодо шляхів наближення миру в Україні та Київ так і не отримав довгоочікуваних “Томагавків”.

Хоч український лідер після спілкування з Трампом висловився, мовляв, ця розмова може реально наблизити завершення війни. Глава держави також підкреслив, що Україна розраховує на посилення підтримки Вашингтона та подальший тиск США на Кремль для припинення війни.