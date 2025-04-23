Трамп грається з "джином у пляшці": політолог сказав, чи можуть США визнати Крим російським

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки не зможуть офіційно визнати Крим російським, навіть якщо таке рішення ухвалить президент Дональд Трамп.

Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

«Це не робить один Дональд Трамп. Це повинен робити Конгрес. А я сумніваюся, що Конгрес це зробить. Тому що це означає наплювати на все», — пояснив Рейтерович.

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Він зазначив, якщо раптом Америка визнає Крим територією Росії, такий крок матиме серйозні наслідки для всього світу та поставить під сумнів глобальний міжнародний порядок.

«Весь світ просто отак подивиться [крутить пальцем біля скроні — ред.] і скаже: ви взагалі нормальні люди? Що ви робите? Ви випускаєте джина з пляшки, адже всі країни в світі мають історичні територіальні претензії одна до одної. І в Європі, куди не плюнь, є по 10 таких претензій у кожної держави», — наголосив політолог.

На думку Ігоря Рейтеровича, якщо США скоротять підтримку України або на деякий час вийдуть із процесу перемовин, вони не зможуть повністю відмовитися від України та перестати її підтримувати. А якщо вони спробують так вчинити — це стане іміджевим крахом, і не тільки США, а й особисто Дональда Трампа.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у межах переговорів з РФ США нібито готові визнати незаконну анексію Криму та заморозити лінію фронту.