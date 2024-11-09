Трамп і Байден уперше після виборів зустрінуться в Білому домі

Чинний президент США Джо Байден проведе зустріч зі своїм наступником Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.
Обраний президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі в середу, 13 листопада.
Про це оголосив Білий дім у суботу, пише CNN.
"На запрошення президента Байдена президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00", — йдеться в заяві прессекретарки Карін Жан-П’єр.
Вона додала, що додаткові подробиці зустрічі будуть оприлюднені.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що між президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог і готується зустріч.
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