Трамп і Байден уперше після виборів зустрінуться в Білому домі

Чинний президент США Джо Байден проведе зустріч зі своїм наступником Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Обраний президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі в середу, 13 листопада.

Про це оголосив Білий дім у суботу, пише CNN.

"На запрошення президента Байдена президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00", — йдеться в заяві прессекретарки Карін Жан-П’єр.

Вона додала, що додаткові подробиці зустрічі будуть оприлюднені.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що між президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог і готується зустріч.

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