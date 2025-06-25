Трамп і Ердоган на зустрічі в Гаазі обговорили шлях до миру в Україні

Ердоган і Трамп. / © Associated Press

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У вівторок на саміті НАТО в Гаазі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери обговорили регіональні кризи, двосторонню співпрацю та актуальні міжнародні виклики.

Про це повідомляє турецьке видання АА.

Президент Ердоган привітав зусилля американського колеги щодо досягнення припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Він також закликав до тривалого миру, залагодження гуманітарної кризи в Газі та діалогу щодо України.

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Згідно із заявою Управління комунікацій Туреччини, сторони торкнулися питань енергетики, оборонного співробітництва й інвестицій, зокрема розглянули перспективу досягнення торговельного обігу у 100 мільярдів доларів.

Окрему увагу президенти приділили ролі НАТО. Обидва лідери наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу Альянсу та посилення взаємодії як ключових союзників.

Нагадаємо, світові лідери зібрались на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який стартував у вівторок, 24 червня, у Гаазі, Нідерланди. Серед ключових подій — запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.