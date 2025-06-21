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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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208
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Якщо Трамп захоче "спустити ситуацію" щодо Ірану, це може стати шансом для України — Клімкін

Павло Клімкін пояснив, чому рішення Трампа розрядити напругу з Тегераном може бути вигідним для Києва та як це пов’язано з іміджем американського президента.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Павло Клімкін

Міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик Павло Клімкін / © скриншот з відео

Якщо президент США Дональд Трамп вирішить розрядити напругу у ситуації з Іраном, то він може захотіти успіху у врегулюванні війни РФ проти України.

Про це заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску «Клімкін пояснює» на YouTube-каналі LIGA.net.

Експерт вважає, що якщо Трамп в результаті вирішить «спустити ситуацію» щодо Ірану, то це може бути «в якомусь сценарії виграшним» для України.

«Якщо він (Трамп — ред.) не виглядатиме супер-крутим щодо Ірану, то не виглядати супер-крутим щодо Путіна, щодо чогось іншого — це вже занадто. Якщо ти ні в чому не крутий, то виникає питання — а взагалі що таке крутизна?.. Тому ми подивимося», — зазначив Клімкін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив Ірану 14-денний термін для досягнення нової ядерної угоди.


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