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Якщо Трамп захоче "спустити ситуацію" щодо Ірану, це може стати шансом для України — Клімкін
Павло Клімкін пояснив, чому рішення Трампа розрядити напругу з Тегераном може бути вигідним для Києва та як це пов’язано з іміджем американського президента.
Якщо президент США Дональд Трамп вирішить розрядити напругу у ситуації з Іраном, то він може захотіти успіху у врегулюванні війни РФ проти України.
Про це заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску «Клімкін пояснює» на YouTube-каналі LIGA.net.
Експерт вважає, що якщо Трамп в результаті вирішить «спустити ситуацію» щодо Ірану, то це може бути «в якомусь сценарії виграшним» для України.
«Якщо він (Трамп — ред.) не виглядатиме супер-крутим щодо Ірану, то не виглядати супер-крутим щодо Путіна, щодо чогось іншого — це вже занадто. Якщо ти ні в чому не крутий, то виникає питання — а взагалі що таке крутизна?.. Тому ми подивимося», — зазначив Клімкін.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив Ірану 14-денний термін для досягнення нової ядерної угоди.