Трамп і Нетаньяху домовилися посилити тиск на Іран, зокрема на іранську нафту для Китаю

Трамп і Нетаньяху / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час зустрічі у Білому домі дійшли згоди щодо посилення економічного тиску на Іран, зокрема шляхом обмеження експорту іранської нафти до Китаю. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників, ознайомлених із перебігом переговорів.

Понад 80 % іранської нафти експортується саме до Китаю, і її скорочення могло б істотно знизити нафтові доходи Тегерану, що є ключовою частиною американської стратегії «максимального тиску» на Іран.

За даними джерел, Трамп і Нетаньяху погодили також спільну мету — перешкодити Ірану здобути ядерну зброю. Напередодні Вашингтон і Тегеран провели непрямі ядерні переговори в Омані, а США перекинули військові сили в регіон на тлі зростаючої напруженості.

Застосування «максимального тиску» у поєднанні з дипломатичними зусиллями має на меті створити додаткові важелі впливу на Іран, проте можливі обмеження для Китаю можуть додатково напружити відносини між Пекіном і Вашингтоном, на тлі підготовки одного з майбутніх самітів.

Нагадаємо, що раніше США роздумували над захопленням іранських танкерів з нафтою, але відмовилися.

Від ідеї відмовилися через загрозу заходів у відповідь і можливий вплив на світові ціни на нафту.