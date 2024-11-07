Трамп і президент Південної Кореї обговорили війська КНДР у Росії: до яких рішень дійшли лідери

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і новообраний лідер США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання військової допомоги КНДР Росії. За словами представника лідера Південної Кореї, серед тем була ситуація в Північній Кореї, включаючи ядерні розробки, ракетні запуски та розгортання військ у РФ.

Про це повідомило південнокорейське видання Yonhap Agency.

Обидва лідери висловили занепокоєння питаннями безпеки та невідкладною ситуацією в Україні. Лідери домовилися, що особиста зустріч для обговорення всіх важливих питань буде корисною, і дата та місце зустрічі мають бути узгоджені найближчим часом, повідомила південнокорейська сторона.

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Окрім цього, очікується, що друга адміністрація Трампа принесе зміни та непередбачуваність в альянс США та Південної Кореї, потенційно посилюючи тиск на Сеул із закликом узяти на себе більшу частку союзницьких зобов’язань. На думку експертів, ключовим питанням буде підхід Трампа до денуклеаризації Північної Кореї та його політика щодо війни Росії в Україні, куди були відправлені північнокорейські війська на підтримку Москви.

Трамп, відомий транзакційним підходом до альянсів, може також прагнути переглянути угоду про розподіл оборонних витрат із Південною Кореєю, що може збільшити частку Сеула у фінансуванні розміщення 28 500 американських військових у країні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з Дональдом Трампом після його перемоги на виборах. Зеленський і Трамп домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю".