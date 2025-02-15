Трамп і Путін домовилися про переговори без України - Financial Times

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін домовилися про початок переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Президент України Володимир Зеленський не брав участі в розмові, але Трамп повідомив йому про домовленості. Водночас адміністрація США відкинула ключові українські вимоги – повернення всіх окупованих територій та гарантії безпеки від НАТО.

Про це пише видання Financial Times.

У матеріалі йдеться, що США більше не розглядають безпеку Європи як головний пріоритет, і Трамп пропонує раннє припинення вогню без гарантій для України. Це викликає занепокоєння в Києві, оскільки може призвести до замороження конфлікту. Водночас США не змушують Україну поступатися додатковими територіями чи змінювати владу.

Путін прагне не просто припинення вогню, а укладення угоди, яка забезпечить його військові цілі, зокрема зміну системи європейської безпеки. Але США не готові обговорювати такі питання. Трамп хоче швидко завершити війну, але не буде тиснути на Україну для поступок, побоюючись негативного політичного ефекту.

Росія має військову ініціативу, але її успіхи обмежені й коштують дорого. Україна, попри втому від війни, продовжує оборону, утримує частину Курської області та атакує російську інфраструктуру. Економіка Росії зазнає тиску через санкції.

Коли переговори розпочнуться, Путіну доведеться вирішити, чи він готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Він може погодитися на припинення вогню з графіком переговорів, але якщо Україна залишиться незалежною та озброєною, це буде його поразка. У разі провалу мирної ініціативи Трамп може навіть посилити підтримку України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні експерти все частіше припускають, що питання припинення війни між Росією та Україною можуть вирішувати без участі України та навіть без залучення Європи. Вони вважають, що ключові домовленості ухвалюватимуть президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Військовий експерт пояснив, яку роль у цьому процесі може відіграти Європа та який інтерес у переговорах має Китай.

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