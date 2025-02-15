Трамп і Путін домовилися про переговори щодо завершення війни в Україні - Associated Press

Вступ України до НАТО є нереалістичним, Києву потрібно відмовитися від намірів повернути всі окуповані Росією території, натомість готуючись до мирного врегулювання за підтримки міжнародних сил.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, впише видання Associated Press.

Повідомляється, що, президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість з президентом Росії Володимиром Путіним щодо початку переговорів про завершення війни в Україні.

Гегсет наголосив, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за військову підтримку України, а будь-яка миротворча місія не включатиме війська США чи НАТО.

Ці заяви свідчать про зміну політики США в бік врегулювання конфлікту на умовах, ближчих до російських, що викликає розбіжності серед союзників по НАТО щодо майбутнього України в Альянсі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент Росії Володимир Путін є "абсолютно непередбачуваним". Він підкреслив, що для досягнення угоди щодо завершення війни проти України необхідна участь Путіна в переговорах. Рютте зазначив, що мав багато зустрічей з Путіним між 2010 і 2014 роками, але не знає, що в нього на думці.

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