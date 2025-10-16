ТСН у соціальних мережах

Політика
1175
1 хв

Трамп і Путін домовилися про нову зустріч — деталі від Білого дому

Трамп і Путін домовилися скликати зустріч своїх високопосадовців наступного тижня, а потім зустрінуться особисто.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Переговори Трампа і Путіна

Переговори Трампа і Путіна / © Associated Press

У Білому домі розповіли про результати розмови між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним.

Про це передає Sky News.

«Телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним сьогодні вдень була „корисною та продуктивною“, — йдеться в повідомленні Білого дому, яке публікують журналісти.

Зазначається, що Трамп і Путін домовилися скликати зустріч своїх високопосадовців наступного тижня. Після цього може відбутися ще одна особиста зустріч між Трампом і Путіним.

Нагадаємо, що завтра, 17 жовтня, має відбутися зустріч Зеленського з Трампом.

Вчора, 15 жовтня, Трамп зробив гучну заяву, що Україна планує перейти у наступ на фронті.

