Трамп і Путін домовилися про нову зустріч — деталі від Білого дому
Трамп і Путін домовилися скликати зустріч своїх високопосадовців наступного тижня, а потім зустрінуться особисто.
У Білому домі розповіли про результати розмови між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним.
Про це передає Sky News.
«Телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним сьогодні вдень була „корисною та продуктивною“, — йдеться в повідомленні Білого дому, яке публікують журналісти.
Зазначається, що Трамп і Путін домовилися скликати зустріч своїх високопосадовців наступного тижня. Після цього може відбутися ще одна особиста зустріч між Трампом і Путіним.
Нагадаємо, що завтра, 17 жовтня, має відбутися зустріч Зеленського з Трампом.
Вчора, 15 жовтня, Трамп зробив гучну заяву, що Україна планує перейти у наступ на фронті.