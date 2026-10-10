Трамп домовився з Путіним про дизель, але у ЄС пішли на "бунт": які країни на боці України

Трамп і Путін / © Associated Press

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Заява Дональда Трампа про купівлю російського дизелю та зняття санкцій викликала чітку реакцію союзників. Попри рішення США, низка країн запевнила, що й надалі дотримуватиметься обмежень проти Росії.

ТСН зібрав усі подробиці.

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Які країни відмовилися від російського пального

Як передає Handelsblatt, Німеччина офіційно підтвердила, що повністю дотримується санкційного режиму Європейського Союзу і не збирається відновлювати закупівлі ресурсів у Росії.

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«Уряд Німеччини дотримується своїх рішень щодо санкцій проти Росії та працює зі своїми європейськими партнерами над подальшими санкціями», — наголосив речник німецького уряду Штефан Корнеліус у Берліні.

У Берліні взяли до відома заяви США, але підкреслили, що їхня підтримка України залишається незмінною. У Міністерстві економіки Німеччини також зазначили, що країна повністю незалежна від російських енергоносіїв ще з 2023 року.

«Німеччина повністю підтримує пакети санкцій. Наші постачання диверсифіковані; ми незалежні від російської нафти», — заявила речниця федерального міністра економіки Катерини Райхе.

Експерти Німецької асоціації палива та енергії зазначають, що рішення США не матиме суттєвого впливу на вартість пального в Європі. Обмеження ЄС на імпорт дизелю з РФ діють з 5 лютого 2023 року і залишатимуться чинними й надалі.

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У паливній асоціації нагадали, що заборона на ввезення російського дизелю до ЄС діє з лютого 2023 року і скасовувати її не збираються. За оцінками експертів, заявлені обсяги пального не вплинуть на світові ціни та ринок. Це підтверджують і дані моніторингу: вартість пального на німецьких заправках залишається стабільною.

Категоричний відмова лунає і з боку Австралії. Уряд країни офіційно заявив, що не купуватиме російські нафтопродукти, незалежно від дій Дональда Трампа.

«Нам не потрібне і ми не хочемо бачити російське паливо в Австралії. Ми не хочемо, щоб Володимир Путін отримував вигоду від цієї кризи», — наголосив міністр клімату та енергетики Австралії Кріс Бовен, додавши, що Москва не повинна отримувати винагороду за незаконне вторгнення в Україну.

Як заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас, за останні два дні російські обстріли забрали життя понад 80 цивільних українців. Водночас Росія посилює свої гібридні атаки вже на саму Європу — як на країни ЄС, так і на членів НАТО. Будь-які поступки щодо російського дизеля лише дають Москві нові гроші на війну.

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«Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить. У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір схвалити найбільший з початку війни перелік санкцій, спрямованих проти російської військової машини», — заявила Кая Каллас.

Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизеля — останні новини

Нагадаємо, президент США домовився з Володимиром Путіним про великі поставки російського дизелю у США та інші країни. За вказівкою Трампа Мінфін США тимчасово дозволив купувати це пальне до 7 квітня 2027 року.

Таке послаблення обмежень може принести Росії економічну вигоду, не забезпечивши натомість поступок Москви щодо припинення війни проти України, вважають експерти.

Раніше ми писали, що заява Дональда Трампа про закупівлю російського дизельного пального та послаблення санкцій може ускладнити мирні переговори щодо України.

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