Трамп і Путін готуються до телефонної розмови: про що вони будуть говорити

Видання ABC News зауважує, що поки незрозуміло, як Трамп планує включити Україну в переговори і чи збирається це робити взагалі.

Новий президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом проведуть телефонну розмову.

Про що говоритимуть очільники країн, з'ясовувало ABC News.

Видання нагадує, що Трамп кілька разів закликав до прямого спілкування з Путіним протягом перших днів свого другого терміну, сказавши, що він "дуже хотів би найближчим часом зустрітися" з російським диктатором, щоб "закінчити цю війну".

Також читайте Як примусити Росію до миру: Маломуж окреслив 4 важливі складові

"Я думаю, що я чую, Путін хотів би мене бачити. Ми зустрінемося, як тільки зможемо", – сказав Трамп у Білому домі в четвер.

У Кремлі заявили, що Путін готовий провести телефонну розмову з Трампом і чекає лише від Вашингтона сигналу про те, що Трамп також готовий.

Обидві сторони зазначили, що телефонний дзвінок розглядається як перший крок до більш суттєвої особистої зустрічі між лідерами – формату, якому Путін віддав би перевагу.

"Краще б нам зустрітися, виходячи з реалій сьогодення, щоб спокійно поговорити про всі ті сфери, які цікаві і для США, і для Росії", – сказав російський диктатор.

Видання зауважує, що розмова між ними стане першою розмовою між діючим президентом США та Путіним з початку повномасштабної війни в Україні.

Комунікація між нижчими рівнями уряду тривала протягом війни, і джерело, знайоме з ситуацією, повідомило ABC News, що після інавгурації Трампа переговори на робочому рівні між американськими та російськими дипломатами тривали у звичайному режимі.

Ще до того, як Трамп повернувся в Білий дім, його радник з національної безпеки Майк Волтц заявив в інтерв'ю ABC, що вже ведеться підготовка до телефонної розмови Путіна і Трампа "в найближчі дні й тижні".

Трамп також сказав, що сприйме це більше, ніж телефонний дзвінок, передбачивши, що зустрінеться з Путіним "дуже швидко" після інавгурації.

Путін також здавався сприйнятливим до відновлення зв’язку з Білим домом, аплодуючи готовності Трампа "відновити прямі контакти з Росією".

У лютому 2022 року Трамп високо оцінив стратегію Путіна в Україні, назвавши вторгнення "геніальним" і "підкованим" під час радіоінтерв’ю.

На саміті з Путіним, що відбувся в Гельсінкі в 2018 році, Трамп викликав двопартійну критику за те, що заявив, що "не бачить жодних підстав вважати, що Росія втрутилася у вибори 2016 року, всупереч висновкам розвідувального співтовариства США".

Путін також високо відгукувався про Трампа, підтверджуючи його безпідставні заяви про те, що вибори 2022 року у нього вкрали, і погоджуючись із заявами Трампа про те, що війна в Україні ніколи б не відбулася, якби він досі був на посаді.

Проте список теплих стосунків Трампа з Путіним різко контрастує з недавніми погрозами нового президента США на адресу Росії.

Крім України, і Трамп, і Путін зазначили, що вони мають намір відновити переговори про контроль над ядерною зброєю.

Також читайте Російська агресія може втягнути США у ядерний конфлікт – кандидат Трампа на посаду директора ЦРУ

Росія і США контролюють 88% світових ядерних боєголовок, але через війну в Україні обидві країни призупинили свою участь в останньому великому договорі про контроль над озброєннями, термін дії якого закінчується в 2026 році.

Під час першого терміну перебування Трампа на посаді він мав на меті, але не зміг укласти тристоронню угоду про нерозповсюдження ядерної зброї між США, Росією та Китаєм.

Що стосується припинення війни в Україні, Трамп також заявив, що має намір залучити Китай – найпотужнішого союзника Росії – до переговорів, заявивши, що Пекін має "велику владу над ситуацією".

Що не зрозуміло, так це те, як – і якщо – Трамп планує включити Україну в переговори.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін спрогнозував, чи домовиться Трамп із Путіним про припинення війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.