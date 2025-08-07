Трамп і Путін готуються до зустрічі: у Європі назвали ризики для України

Зустріч Трампа і Путіна / © Getty Images

Ігнорування Європи — сценарій, що влаштовує Путіна», заявили в ЄС на тлі інформації про майбутні переговори президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це пише BILD із посиланням на колишнього міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса, який дав інтерв’ю виданню.

За повідомленнями ЗМІ, Дональд Трамп і Володимир Путін готуються до особистої зустрічі, яка може відбутися вже наступного тижня. Ця ініціатива знову активізувала обговорення можливого плану врегулювання конфлікту в Україні. Однак аналітики попереджають: імовірність досягнення справедливих домовленостей залишається вкрай низькою.

Колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв’ю BILD наголосив, що довіряти обіцянкам Кремля не варто.

«Я з обережністю ставлюся до перспектив стійкого миру, доки не побачу конкретних дій. Наразі немає ознак того, що Путін готовий відмовитися від своїх цілей в Україні. Трамп, навпаки, прагне до якнайшвидшого припинення вогню, яке, навіть якщо буде досягнуте, навряд чи призведе до справедливого та тривалого миру», — зазначив Пабрікс.

На його думку, сам факт зустрічі буде використаний російською пропагандою як символ дипломатичної перемоги Москви.

Політолог Ніко Ланґе в інтерв’ю Welt додав, що прямі переговори цілком відповідають інтересам Путіна.

«Навіть за відсутності реального перемир’я сама зустріч вигідна Кремлю. Путін вміло уникає поступок. Діалог, що відбувається в обхід європейських лідерів, — саме той формат, який йому імпонує», — заявив Ланґе.

Зовсім інакше оцінює ситуацію Кеннет Вайнштейн з Hudson Institute, експерт із зовнішньої політики.

«Трамп втомився чекати й вирішив діяти рішуче. Загроза санкцій, спрямованих на критично важливі для Росії галузі — нафту й газ, — змусила Путіна усвідомити, що правила гри змінилися. Хоча Кремль і не готовий відкрито визнати це», — вважає він.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін готуються до зустрічі, проте у світі побоюються, що переговори призведуть до того, що президент США поступиться вимогам Кремля.

Раніше Білий дім зафіксував перші конкретні умови від Москви щодо припинення війни в Україні.