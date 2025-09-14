ТСН у соціальних мережах

Трамп і Путін можуть використати Білорусь для прихованої співпраці — Портников

Білоруська авіакомпанія, з якої зняли американські санкції, може бути використана для відновлення прямого авіасполучення між Росією та США.

Богдан Скаврон
Путін і Трамп

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Зняття санкцій з білоруської авіакомпанії «Белавіа» може свідчити про таємні домовленості президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна про використання Білорусі як буферної держави для співробітництва.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

Він нагадав, що росіяни під час перемовин з американцями часто згадують тему відновлення прямого авіасполучення між Росією та США. Для цього й можуть використати зняття американських санкцій з «Белавіа».

«Уявіть собі, що літак „Белавіа“ вилетів, скажімо, з Домодєдово з Москви. І полетів в Америку… От вам пряме авіасполучення. Москва — Нью-Йорк на крилах білоруських авіаліній. Просто можна буде пофарбувати кілька літаків Аерофлоту в оці от червоно-зелені кольори», — зазначив журналіст.

Віталій Портников зазначив, що білоруська авіакомпанія може домовитися про рейси з російських аеропортів, як це робить, скажімо, ірландський лоукостер Ryanair, який без проблем літає, наприклад, з Франції до Польщі.

«Це може бути рішенням певних домовленостей [спецпредставника президента США] Віткоффа з Путіним. І вони так вирішуються, що ніхто навіть не помічає, що вони домовилися і здійснили це», — пояснив журналіст.

За його словами, для подальшого співробітництва США та Росії знову можуть використати ще якусь білоруську компанію, а натомість Лукашенко відпустить ще певну кількість політв’язнів, яких ще сотні залишаються в білоруських тюрмах.

«Можна собі уявити що Трамп з Путіним на Алясці могли домовитися, що вони перетворять Білорусь на таке вікно власного співробітництва. Це називається, до речі, справжня буферна держава», — підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, за рішенням президента Дональда Трампа США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа».

Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 52 політичних в’язнів.

