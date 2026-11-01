Трамп і Путін можуть зустрітися в листопаді: Рубіо розкрив деталі

Трамп та Путін / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що під час короткої розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим обговорив можливість зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це 31 жовтня повідомило агентство ANSA.

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За словами Рубіо, президенти можуть зустрітися на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованому на листопад. Водночас повідомлення про обговорення такої можливості не означає, що зустріч уже погоджена.

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Окремо держсекретар прокоментував можливу участь очільника Кремля в саміті лідерів «Групи двадцяти» у Маямі.

«Не знаю, чи приїде Путін до Маямі», — сказав Рубіо.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив про наближення домовленості щодо завершення війни в Україні.

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