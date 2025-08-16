- Дата публікації
Трамп і Путін попередньо домовились про припинення вогню у небі: в ОП відреагували на заяву The Economist
ДОПОВНЮЄТЬСЯ
Журналіст The Economist Олівер Керрол заявив, що нібито президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін попередньо домовились про припинення вогню у небі. Втім, у Києві кажуть, що їм нічого не відомо про такі домовленості.
Про це заявив радника президента з комунікацій Дмитро Литвин.
“Ми поки що про це нічого не чули": так відповів представник ОП журналісту The Economist у відповідь на його допис у Мережі Х.
Інформація The Economist
Керрол з посиланням на власні проінформовані джерела повідомив, що нібито існує попередня угода про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів трьох сторін.
"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - заявив співрозмовник журналіста.
Зауважимо, що наразі повідомлень про угоду про припинення вогню з Вашингтона чи Москви не надходило.