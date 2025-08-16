ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1665
Час на прочитання
1 хв

Трамп і Путін попередньо домовились про припинення вогню у небі: в ОП відреагували на заяву The Economist

ДОПОВНЮЄТЬСЯ

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Трамп і Путін попередньо домовились про припинення вогню у небі: в ОП відреагували на заяву The Economist

© Associated Press

Журналіст The Economist Олівер Керрол заявив, що нібито президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін попередньо домовились про припинення вогню у небі. Втім, у Києві кажуть, що їм нічого не відомо про такі домовленості.

Про це заявив радника президента з комунікацій Дмитро Литвин.

“Ми поки що про це нічого не чули": так відповів представник ОП журналісту The Economist у відповідь на його допис у Мережі Х.

Інформація The Economist

Керрол з посиланням на власні проінформовані джерела повідомив, що нібито існує попередня угода про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів трьох сторін.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - заявив співрозмовник журналіста.

Зауважимо, що наразі повідомлень про угоду про припинення вогню з Вашингтона чи Москви не надходило.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie