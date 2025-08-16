Трамп і Путін провели зустріч на Алясці: без запитань від журналістів та з обіцянками продовжити переговори

Дональд Трамп / © Associated Press

15 серпня 2025 року в Анкориджі пройшла історична зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Після майже тригодинного спілкування відбувся підхід до преси, де обидва виступили коротко — по кілька хвилин, але жодне запитання від журналістів озвучене не було. Путін говорив на пресконференції близько 8 хвилин, а Трамп - 3 хвилини.

Нагадаємо, що зустріч у закритому форматі стала однією з найрезонансніших дипломатичних подій року. Прибуття обох лідерів держав супроводжувалося червоною доріжкою та демонстраційними прольотами стратегічних бомбардувальників B-2 і винищувачів F-35, що мало підкреслити потужність США та символізм моменту.

Під час виступу на пресконференції Дональд Трамп назвав переговори з Путіним “продуктивними”. Президент США заявив, що планує подальші контакти з лідерами НАТО та розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Російський диктатор Володимир Путін своєю чергою зробив цинічну заяву про "дружню, братерську Україну".

Володимир Путін, зі свого боку, заявив про готовність продовжити діалог і натякнув на можливу наступну зустріч у Москві.

Водночас жодних конкретних домовленостей сторони не озвучили.