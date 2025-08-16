- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 736
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп і Путін провели зустріч на Алясці: без запитань від журналістів та з обіцянками продовжити переговори
15 серпня 2025 року в Анкориджі, на військовій базі Джойнт Бейс Елмендорф-Річардсон, відбулася перша за сім років особиста зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. Переговори тривали близько трьох годин і завершилися пресконференцією без запитань від журналістів.
15 серпня 2025 року в Анкориджі пройшла історична зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Після майже тригодинного спілкування відбувся підхід до преси, де обидва виступили коротко — по кілька хвилин, але жодне запитання від журналістів озвучене не було. Путін говорив на пресконференції близько 8 хвилин, а Трамп - 3 хвилини.
Нагадаємо, що зустріч у закритому форматі стала однією з найрезонансніших дипломатичних подій року. Прибуття обох лідерів держав супроводжувалося червоною доріжкою та демонстраційними прольотами стратегічних бомбардувальників B-2 і винищувачів F-35, що мало підкреслити потужність США та символізм моменту.
Під час виступу на пресконференції Дональд Трамп назвав переговори з Путіним “продуктивними”. Президент США заявив, що планує подальші контакти з лідерами НАТО та розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Російський диктатор Володимир Путін своєю чергою зробив цинічну заяву про "дружню, братерську Україну".
Володимир Путін, зі свого боку, заявив про готовність продовжити діалог і натякнув на можливу наступну зустріч у Москві.
Водночас жодних конкретних домовленостей сторони не озвучили.