Трамп і Путін вирішили зустрітися на Алясці: Зеленський прокоментував

Трамп, Путін, Зеленський. / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення американського колеги Дональда Трампа провести зустріч з “фюрером” РФ Володимиром Путіним на Алясці.

Про це глава держави заявив у своєму вранішньому зверненні 9 серпня.

“Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України”, - наголосив український лідер.

Зеленський наголосив, що російський диктатор спробував взяти Україну. Його головною помилкою стало те, що він вирішив не зважати на українців.

“Я вірю в наших людей. Українці сильні. Українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене”, - додав президент.

Зустріч на Алясці

Трамп і Путін обрали американський штат Аляску для свої зустрічі. Вона запланована на 15 серпня. Sky News пише, що такий вибір не випадковий.

Авто статті наголошує, що цей американський штат фізично з'єднує США і РФ через полярні простори. Вибір цього місця розташування сигналізує про стратегічний паритет – лідери двох країн зустрічаються віч-на-віч у місці, де їхні інтереси буквально перетинаються. Адже геополітичне значення Аляски різко зросло завдяки невикористаним запасам викопного палива.

