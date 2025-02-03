Трамп і Путін захочуть відставки Зеленського – Politico

Натомість експерти ставлять під сумнів практичність та доцільність проведення виборів в умовах, коли країна бореться за виживання під постійними бомбардуваннями.

Українські офіційні особи побоюються, що зближення між Вашингтоном і Москвою може позбавити їх участі в дискусії про майбутнє своєї країни.

Про це йдеться у статті Рolitico.

Москва приєдналася до Вашингтона у заклику до проведення виборів в Україні, що викликало занепокоєння у Києві. Дивовижний збіг позицій викликав в Україні побоювання, що російський диктатор Путін має намір зіштовхнути Київ та Вашингтон один з одним у питанні припинення війни.

На вихідних спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з України та Росії Кіт Келлог заявив: "У більшості демократій вибори проводяться навіть під час війни. Вважаю, що це важливо. Це корисно для демократії. Сила сталої демократії полягає у наявності більш ніж одного кандидата".

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Москва, де Путін часто заявляв, що не визнає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером, підтримала Келлога. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у Москві, що "термін повноважень президента Зеленського закінчився".

Київ, у свою чергу, побоюється, що проведення виборів на цьому етапі підірве згуртованість України та відкриє країну для дестабілізуючих кампаній російського впливу.

Висловлювання Келлога та швидка реакція Кремля на них викликали тривогу.

Колишній український міністр, який погодився поговорити з Рolitico на умовах анонімності, заявив: "Зближення позицій Вашингтона та Москви щодо виборів викликає стурбованість. Я розглядаю це як першу ознаку того, що Трамп і Путін згодні в одному – вони хочуть прибрати Зеленського".

Кремль не уточнив, чи мирні переговори є умовою проведення виборів в Україні, і яку послідовність дій Росія має на увазі.

Проте Москва заявила, що до встановлення так званої "політичної легітимності" ні про яку остаточну угоду не може бути й мови. Келлог також не уточнив послідовність проведення виборів та припинення воєнних дій.

За даними Reuters, Келлог та інші представники Білого дому розглядають можливість "підштовхнути Україну до згоди на вибори як частину первісного перемир'я з Росією".

У Рolitico вважають, що Келлог виступає за укладання справедливої ​​мирної угоди для України, використовуючи вплив США на Москву. Він також наполягає на тому, що США мають продовжувати надавати військову допомогу Україні та надати Києву гарантії безпеки, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії.

Але в даний час Україна не може провести вибори на законних підставах. Згідно з Конституцією, вибори не можуть бути призначені у воєнний час, доки Україна перебуває у військовому стані.

Експерти ставлять під сумнів практичність та доцільність проведення виборів в умовах, коли країна бореться за виживання під постійними бомбардуваннями.

"Україна має провести свої наступні вибори в той час, коли зможе гарантувати безпеку та демократичні стандарти цих виборів. А це неможливо гарантувати під час нинішньої тотальної війни", – вважають експерти з виборів Пітер Ербен та Гіо Кобахідзе із Міжнародного фонду виборчих систем, некомерційної організації зі штаб-квартирою у США.

Незважаючи на це, Келлог заявив, що "вибори в Україні необхідні". Він зазначив, що вибори можуть відбутися до кінця року, особливо якщо буде досягнуто перемир'я з Росією.

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Зеленський раніше заявляв, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та узгодять гарантії безпеки, щоб утримати Росію від відновлення військових дій.

Також президент України застеріг від того, щоб США та Росія усунули Київ від переговорів про припинення війни. "У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх", – додав він.

Напередодні Трамп заявив, що його помічники вже ведуть переговори з російською владою щодо припинення військового протистояння. "Ми говоритимемо, і я думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне", – сказав Трамп журналістам у Білому домі. "Це має припинитися", – додав він.

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