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Все залежить від Трампа: експерт розповів про три варіанти розвитку подій
За президентства Трампа США можуть або відійти від переговорів, або зберегти підтримку України, не виключаючи угод із Росією.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні перебуває на вирішальній стадії. Він зазначив, що незадоволений діями Путіна, і не виключив можливості посилення підтримки Києва.
Таку думку висловив кандидат політичних наук Іван Преображенський для 24 каналу.
За його словами, адміністрація Трампа, може реалізувати один із трьох сценаріїв: повністю вийти з переговорного процесу, продовжити допомогу Україні, або ж піти на поступки Кремлю.
«Імовірніший варіант — це вихід США із мирного процесу. Водночас санкції проти Росії не будуть повністю скасовані», — вважає політолог.
Він додає, що американський лідер публічно може перекладати відповідальність за зрив мирних ініціатив на Україну, Європу і Росію, прикидаючись нейтральним посередником.
Преображенський також не виключає, що Трамп все ж зберігатиме поставки озброєння Києву, щоб уникнути конфлікту з Європейським Союзом. При цьому він може прагнути підписати нову економічну угоду, яка відкриє США доступ до українських природних ресурсів.
Водночас політолог припускає і сценарій, за якого Трамп налагодить співпрацю з Путіним, якщо російський режим запропонує США вигідні інвестиційні проєкти. У такому разі Кремль отримає шанс припинити агресію без шкоди для власної економіки.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «рятує» Україну від Росії, і якби не його допомога, Україна була б «розчавлена».