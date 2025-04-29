Все залежить від Трампа: експерт розповів про три варіанти розвитку подій

Трамп балансуватиме між ЄС, Україною та Путіним, прагнучи вигідної для США угоди / © ТСН.ua

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні перебуває на вирішальній стадії. Він зазначив, що незадоволений діями Путіна, і не виключив можливості посилення підтримки Києва.

Таку думку висловив кандидат політичних наук Іван Преображенський для 24 каналу.

За його словами, адміністрація Трампа, може реалізувати один із трьох сценаріїв: повністю вийти з переговорного процесу, продовжити допомогу Україні, або ж піти на поступки Кремлю.

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«Імовірніший варіант — це вихід США із мирного процесу. Водночас санкції проти Росії не будуть повністю скасовані», — вважає політолог.

Він додає, що американський лідер публічно може перекладати відповідальність за зрив мирних ініціатив на Україну, Європу і Росію, прикидаючись нейтральним посередником.

Преображенський також не виключає, що Трамп все ж зберігатиме поставки озброєння Києву, щоб уникнути конфлікту з Європейським Союзом. При цьому він може прагнути підписати нову економічну угоду, яка відкриє США доступ до українських природних ресурсів.

Водночас політолог припускає і сценарій, за якого Трамп налагодить співпрацю з Путіним, якщо російський режим запропонує США вигідні інвестиційні проєкти. У такому разі Кремль отримає шанс припинити агресію без шкоди для власної економіки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «рятує» Україну від Росії, і якби не його допомога, Україна була б «розчавлена».