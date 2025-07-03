Трамп і Зеленський готуються до термінової розмови: названо причину

Трамп і Зеленський / © Getty Images

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США та Україна працюють над організацією телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Про це повідомили два джерела Politico.

Такі плани з’явилися після інформації про те, що США різко призупинили постачання зброї до України.

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«США сьогодні інформують Україну про це рішення в Києві, а також найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським. США заявляють, що це не пауза і не призупинення. США все ще визначаються з тим, як найкраще підтримати оборону України. Це залишається пріоритетом», — сказав європейський дипломат.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що США зупинили постачання до України деяких боєприпасів, включно з ракетами для систем протиповітряної оборони Patriot. Причиною рішення названі побоювання з приводу виснаження власних запасів американської армії. Європейські чиновники були «приголомшені» цим рішенням США, пишуть західні ЗМІ.

Міністерство оборони України заявило, що українська сторона не отримувала від США офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. У відомстві запросили телефонну розмову з колегами зі США «для додаткового уточнення деталей».

У Держдепартаменті США стверджують, що надсилання зброї Україні не зупинено. «Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася», — сказала представниця зовнішньополітичного відомства Теммі Брюс.

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