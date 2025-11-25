Трамп і Зеленський готуються до вирішальних переговорів: The Telegraph про зустріч, що може наблизити мир

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Володимир Зеленський

Під час переговорів у Женеві офіційні особи США та України домовилися про новий план із 19 пунктів щодо припинення війни. Лідери країн Дональд Трамп і Володимир Зеленський будуть домовлятися про решту мирної угоди після початкових переговорів між своїми радниками.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Зазначається, що найбільш політично чутливі рішення будуть ухвалені президентами країн у подальших раундах прямих переговорів. За даними співрозмовників видання, вони можуть розпочатися вже цього тижня. За непідтвердженими повідомленнями, пише The Telegraph, Зеленський може відвідати Вашингтон.

Зауважимо, що ключовими питаннями, які стали каменем спотикання, є питання обміну територіями та нові відносини у сфері безпеки між США, НАТО та Росією.

Зауважимо, високопосадовці Вашингтона та Києва зустрілися на екстрені переговори у Швейцарії після того, як стали відомі деталі 28-пунктного мирного плану, розробленого Штатами і Росією. Він вимагав від України відмови від територій, які навіть не були захоплені російськими військами.

Видання пише, що це питання було "вкладено в дужки", щоб Трамп і Зеленський могли домовитися пізніше. Очікується, що президент США до цього проведе переговори з “фюрером” РФ Володимиром Путіним. До слова, Кремль у понеділок відхилив європейську зустрічну пропозицію до 28-пунктного плану США та РФ.

Європейське джерело, знайоме з останніми переговорами, повідомило The Telegraph, що над цим планом ще багато роботи належить виконати. Крім того, через відсутність згоди з боку Москви слід проявляти обережність.

Зауважимо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон скликали зустріч Коаліції охочих для звіту про переговори в Женеві, але, як відомо, їхні помічники не бачили останнього плану. Малоймовірно, що Стармер і Макрон, як і інші лідери Європи, приєднаються до Зеленського в Білому домі - як це траплялося раніше.

“Лідери ЄС, які провели свій власний саміт у понеділок, погодилися, що їм потрібно пришвидшити плани щодо надання Україні 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Дипломатичні джерела вказували - це сталося через малу впевненість у тому, що мирні переговори в Женеві призведуть до негайного припинення вогню”, - пише The Telegraph.

Наголошується, що очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про "хороший прогрес" у Женеві. Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у прогресі. З його слів, "наступним кроком має стати приєднання Росії до столу переговорів".

Нагадаємо, у швейцарській Женеві 23 листопада відбулися переговори між делегаціями України, США та європейських країн. На зустрічі лідери обговорювався американсько-російський план припинення війни з 28 пунктів. Відомо, що на основі проведених консультацій сторони підготували оновлений рамковий документ щодо припинення вогню.

Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів дещо змінилося у попередньому “мирному плані”. З його слів, наразі фінальний документ, який ляже в основу можливого мирного процесу, суттєво доопрацьовано. Він став «працездатним», кількість пунктів скорочено.