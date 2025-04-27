Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © ТСН

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Попри тиск з боку президента Росії Володимира Путіна, американський лідер Дональд Трамп змушений знову звернути увагу на Україну, але це навряд чи змінить напрямок війни, започаткованої Росією.

Про це пише британський полковник і військовий аналітик Річард Кемп, аналізуючи зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані 26 квітня, у своїй публікації для The Telegraph.

Як вказує Кемп, зустріч між Трампом та Зеленським може свідчити про наближення повного припинення вогню, що ніколи не було таким реальним з початку масштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Проте, за словами аналітика, на цьому етапі поступки з боку України стають неминучими.

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Річард Кемп вважає, що Росія, як країна-агресор, має значну перевагу у війні на виснаження, і Трамп не має наміру активно втручатися в її хід. Навіть у надзвичайному випадку, якщо він оголосить про можливість розміщення американських військ — єдиного способу зупинити Кремль, — він розуміє, що західноєвропейські країни не підуть за ним у бойові дії.

Як також зазначає Кемп, попри відвагу українських солдатів та розбудову оборонної промисловості, Україна не може тривати у такому стані безкінечно.

«Схоже, що єдиним варіантом є ведення переговорів на основі останніх пропозицій Трампа або подібних до них», — зазначає аналітик, підкреслюючи, що це вимагає фактичної поступки значної частини території, окупованої Росією.

Кемп також нагадує, що Трамп припустив можливість визнання США анексії Криму, і вважає, що Путін може погодитися з пропозиціями Вашингтона, особливо після погрози нових санкцій.

Президент Росії намагається збалансувати продовження війни з її економічними наслідками, проте, якщо буде досягнуто припинення вогню, його позиція зміцниться, оскільки він зможе представити це як свою перемогу.

Для Зеленського це може означати нестабільне становище. Якщо він погодиться на припинення вогню та втрату територій, важко уявити, що він залишиться президентом довго, зауважує Кемп. Путін, за словами аналітика, вже готується до цього сценарію і планує використати будь-який хаос, що виникне.

«Майбутнє України та всього Заходу виглядає сумно», — резюмує Кемп, вказуючи на те, що НАТО виявилася слабкою силою, як і передбачав Путін.

Європейські країни, на думку аналітика, повинні серйозно підійти до питання оборони. Кемп також зазначає, що немає нічого, що варто святкувати в відновленні відносин між США та Україною, якщо кінцевим результатом стане фактична зрада.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп дав обіцянку щодо мирних переговорів на похороні Папи Римського.