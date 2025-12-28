Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову

Трамп і Зеленський / © Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка запланована на 20:00 (за київським часом), обидва лідери проведуть ще одну спільну розмову — з європейськими лідерами.

Про це повідомили джерела в Офісі президента України.

Попередньо розмова запланована о 21:00 за Києвом.

Остаточний перелік учасників переговорів наразі уточнюється.

Перед візитом до СШП президент Зеленський обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану. Після розмови з Трампом український президент запропонував їм знову зібратися, щоб обговорити напрацьовані домовленості й узгодити гарантії безпеки США та Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський уже прибув до Маямі, де він має провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Раніше український президент наголосив, що «багато що може вирішитися до Нового року», але чи будуть ухвалені рішення — залежить від партнерів.