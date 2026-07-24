Трамп і Зеленський проведуть переговори у Вашингтоні: стала відома дата зустрічі

Зеленський та Трамп / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть провести нову зустріч уже 28 липня у Вашингтоні. За інформацією дипломатичних джерел, переговори відбудуться під час візиту українського лідера до Сполучених Штатів.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу з посиланням на дипломатичні джерела.

Президент України прибуде до США для участі в церемонії поховання американського сенатора Ліндсі Грема.

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Саме під час цього візиту, за попередньою інформацією, має відбутися окрема зустріч із президентом США.

Візит Зеленського до США — останні новини

Раніше джерела ТСН повідомили, що Зеленський разом із командою збирається з візитом до США. Президент отримав запрошення на церемонію прощання із американським сенатором Ліндсі Гремом, що неочікувано помер 11 липня.

Напередодні глава держави анонсував свій візит до Америки вже найближчого тижня. За його словами, Вашингтон має кілька напрацювань і планів щодо закінчення війни, якими планує поділитися з українською стороною.

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