- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 468
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп і Зеленський готують особисту зустріч: у МЗС повідомили подробиці
Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив попередню домовленість про особисту зустріч Трампа і Зеленського у вересні та не виключив телефонної розмови.
Міністерство закордонних справ України не виключає проведення телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас сторони вже попередньо домовилися про особисту зустріч, яка має відбутися пізніше у вересні.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції 8 вересня у коментарі щодо можливих контактів двох президентів.
За його словами, телефонні контакти можуть відбутися за потреби, оскільки останнім часом активізувався мирний процес.
«Є попередні домовленості про особисті зустрічі в цьому місяці. Що стосується телефонних контактів, вони можуть відбуватися за потреби, тому що зараз активізувався мирний процес», — сказав Тихий.
Речник МЗС зазначив, що представники президента США намагаються шукати точки дотику для просування переговорного процесу. Зокрема, американські представники нещодавно побували в Москві та Києві.
«Є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити в Москву, в Київ, і ми розуміємо, що дійсно йде мирний процес. Тому я би не виключав такої можливості і телефону», — заявив Тихий.
Водночас він підтвердив, що особиста зустріч Зеленського і Трампа вже попередньо погоджена.
«Але можу підтвердити, що дійсно попередньо вже погоджено і особисту зустріч пізніше цього місяця», — сказав речник МЗС.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після переговорів з американськими переговірниками у Києві й Москві заявив, що сторони наблизилися до нового формату. Він також повідомив, що розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня.
Раніше посланець президента США Стів Віткофф прокоментував свій візит до Москви та Києва. Він заявив, що переговори дали «суттєвий прогрес», зокрема в плануванні нових тристоронніх зустрічей.