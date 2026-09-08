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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп і Зеленський готують особисту зустріч: у МЗС повідомили подробиці

Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив попередню домовленість про особисту зустріч Трампа і Зеленського у вересні та не виключив телефонної розмови.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Трамп і Зеленський готують особисту зустріч: у МЗС повідомили подробиці

Зеленський і Трамп / © Associated Press

Міністерство закордонних справ України не виключає проведення телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас сторони вже попередньо домовилися про особисту зустріч, яка має відбутися пізніше у вересні.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції 8 вересня у коментарі щодо можливих контактів двох президентів.

За його словами, телефонні контакти можуть відбутися за потреби, оскільки останнім часом активізувався мирний процес.

«Є попередні домовленості про особисті зустрічі в цьому місяці. Що стосується телефонних контактів, вони можуть відбуватися за потреби, тому що зараз активізувався мирний процес», — сказав Тихий.

Речник МЗС зазначив, що представники президента США намагаються шукати точки дотику для просування переговорного процесу. Зокрема, американські представники нещодавно побували в Москві та Києві.

«Є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити в Москву, в Київ, і ми розуміємо, що дійсно йде мирний процес. Тому я би не виключав такої можливості і телефону», — заявив Тихий.

Водночас він підтвердив, що особиста зустріч Зеленського і Трампа вже попередньо погоджена.

«Але можу підтвердити, що дійсно попередньо вже погоджено і особисту зустріч пізніше цього місяця», — сказав речник МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після переговорів з американськими переговірниками у Києві й Москві заявив, що сторони наблизилися до нового формату. Він також повідомив, що розраховує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня.

Раніше посланець президента США Стів Віткофф прокоментував свій візит до Москви та Києва. Він заявив, що переговори дали «суттєвий прогрес», зокрема в плануванні нових тристоронніх зустрічей.

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