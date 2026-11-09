Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

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Заява президента США Дональда Трампа про «велику угоду» з Росією щодо України, яка може торкнутися всієї Європи, викликала хвилю занепокоєння в НАТО. Екскомандувач Збройних сил Альянсу в Європі Філіп Брідлав застерігає, що президент Росії Володимир Путін уже давно прагне нового поділу світу на сфери впливу.

Про це йдеться у статті Fox News.

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Брідлав заявив, що плани Путіна можуть не обмежуватися Україною. За його словами, російський диктатор має ширше бачення майбутнього розподілу сфер впливу між світовими державами.

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«У Путіна є план щодо світу, і він уже кілька разів нав’язував цей план лідерам. Він говорить про це і пише про це», — звернув увагу генерал-лейтенант у відставці.

Раніше Трамп заявив, що потенційна домовленість із Москвою може стосуватися не лише припинення майже п’ятирічної війни Росії проти України.

«Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України… Я навіть можу сказати, що вона може стосуватися всієї Європи. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті», — висловився президент США після зустрічі з посланцем президента РФ Кирилом Дмитрієвим у Білому домі.

Путін прагне розподілу світового впливу між РФ, Китаєм і США

За словами Брідлава, Путін уже неодноразово озвучував концепцію розподілу світового впливу між Росією, Китаєм і США.

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«План передбачає три сфери впливу: Китай контролює Далекий Схід, Росія контролює Європу, а Америка контролює Західну півкулю. Я не очікую, що країни Європи виявлять багато співпраці», — сказав екскомандувач військ НАТО в Європі.

Брідлав також наголосив, що західні держави стурбовані можливими наслідками такого підходу, оскільки він безпосередньо стосується їхніх інтересів.

«Західний світ чекає, щоб побачити, у чому полягає цей великий план, і вони дуже занепокоєні, тому що він стосується їх», — сказав генерал-лейтенант.

Попередження Брідлава пролунало на тлі заяв президента України Володимира Зеленського, який, схоже, відкинув сценарій, названий ним потенційною «Ялтою 2.0».

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«Ми не хочемо „Ялти 2.0“. Ми не хочемо, щоб Росія нас розділила. Для мене це непросто, і це може бути небезпечно», — заявив український лідер в інтерв’ю CNN.

Який вигляд матиме Європа після війни в Україні і хто це вирішує

8 листопада держсекретар США Марко Рубіо повідомив журналістам, що вже тривають обговорення того, який вигляд матиме Європа після війни в Україні.

«Це одна з ключових тем, яку неодноразово порушували в кожній розмові — щоразу, коли йшлося про переговори. Тож я думаю, що президент має на увазі те, що було досягнуто певних успіхів і який вигляд ця архітектура може мати після конфлікту. Очевидно, ми повинні подолати конфлікт, щоб дійти до цієї точки», — зазначив Рубіо перед поїздкою до Парижа на зустріч G7.

Брідлав висловив сумнів у тому, що європейські держави та Україна погодяться на широку домовленість, якщо її укладатимуть без їхньої участі.

«Я очікую, що коли ми побачимо, що саме розробили пан Путін і пан Трамп, можуть знайтися європейські партнери та союзники, зокрема Україна, які можуть бути не надто захоплені запропонованим рішенням», — сказав генерал-лейтенант.

Він наголосив, що Україна має бути безпосередньо залучена до будь-яких рішень, які стосуються її майбутнього: «Ми завжди говорили: нічого про Україну без України».

«Так само ми не чули нічого про те, що ЄС або НАТО беруть участь у цій розмові. І все ж ЄС, НАТО та Україна є центральними сторонами й перебувають у самому центрі питання, яке, очевидно, планують обговорювати», — зауважив Брідлав.

Держави Європи стурбовані, що рішення щодо їхньої безпеки можуть ухвалювати без них

Додаткове занепокоєння в Європі могло виникнути після телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере з Путіним 27 жовтня, яка тривала близько 90 хв.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила з критикою окремих дипломатичних кроків європейських держав, наголосивши на необхідності спільної позиції Європи.

«Я вважаю, що Європа має триматися разом, а не діяти самостійно», — сказала вона.

Водночас Брідлав захистив дипломатичні контакти між представниками країн НАТО та Росії.

«Я не думаю, що два дзвінки, які нещодавно відбулися між північними лідерами з альянсу НАТО та Росією, взагалі були недоречними. Я вважаю, що вони цілком доречні», — сказав генерал-лейтенант.

«Великі держави Європи дедалі більше занепокоєні тим, що хтось вирішує питання їхньої безпеки, не залучаючи їх до обговорення», — додав він.

Водночас очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро 8 листопада підтвердив участь Парижа в майбутніх тристоронніх переговорах в Абу-Дабі за участю України, США та Росії.

«Європейці будуть добре представлені; Франція буде в Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях», — сказав Барро.

Брідлав також застеріг, що будь-яка домовленість, яка передбачатиме поступки європейських країн у питаннях власної безпеки заради виконання вимог Москви, може зустріти значний спротив.

«Якщо максималістські вимоги Росії залишаться незмінними, і для досягнення миру решта Європи повинна буде відмовитися від своєї безпеки, пожертвувати нею, зробити себе вразливішою до російської атаки, тоді нічого доброго з цього не вийде», — сказав екскомандувач військ НАТО в Європі.

Путін не є партнером у встановленні миру в Україні і веде війну проти Заходу

Брідлав наголосив, що Росія, на його думку, не може розглядатися як надійний партнер у процесі встановлення миру в Україні.

«Путін ніколи не був партнером у встановленні миру в Україні. Путін і зараз не є партнером у встановленні миру в Україні», — сказав генерал-лейтенант.

«Країни ЄС, країни НАТО та Україна не погодяться на план, який передбачає, що Росія знову зможе зібрати свої армії, перейти через кордони та втручатися у внутрішні справи своїх сусідів», — висловив переконання Брідлав.

На завершення генераллейтенант закликав Захід усвідомити характер нинішньої ситуації та заявив про продовження російської агресії проти Заходу.

«Нам потрібно зрозуміти, що ми перебуваємо у стані війни. Пан Путін веде війну проти Заходу», — наголосив екскомандувач військ НАТО в Європі.

Що відомо про безпекову угоду від США для України та Європи

Нагадаємо, напередодні зять президента США Джаред Кушнер повідомив, що США готують масштабну безпекову угоду для України та Європи, спрямовану на припинення війни та створення тривалого миру. За його словами, мета Вашингтона — розробити механізми, які зменшать ризики ескалації, забезпечать прозорість у військовій сфері та стабільну безпеку за повного дотримання суверенітету і територіальної цілісності країн, де НАТО залишатиметься основою колективної оборони.

Кушнер додав, що США продовжують консультації з Україною, ЄС і НАТО, а цього тижня в Абу-Дабі плануються перші від лютого 2026 року тристоронні мирні переговори між Україною, США та РФ, після чого можливе залучення європейських партнерів.

Коментуючи заяву Трампа про «масштабну угоду», речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обговорення безпеки України та Росії на певному етапі неможливе без участі європейських країн. Водночас він звинуватив Європу в неготовності до діалогу, відсутності конкретних пропозицій щодо безпекової системи та невизначеності з тим, хто саме має представляти її на переговорах.

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