Політика
523
1 хв

Трамп каже, що не повірив у заяви РФ про атаку України на резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає правдивими твердження Росії про нібито удар України по резиденції Володимира Путіна.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо заяв Кремля про атаку України на резиденцію російського президента.

Про це він сказав журналістам під час перельоту з Флориди до Вашингтона, повідомляє Reuters.

«Я не вірю, що такий удар мав місце. Можливо, щось відбувалося поблизу, але це не було пов’язано з резиденцією», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров звинуватив Україну у тому, що безпілотники Сил оборони нібито атакували резиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області.

Інститут вивчення війни (ISW) спростував правдивість заяв про атаку на резиденцію Путіна, вказавши на відсутність будь-яких візуальних доказів.

