Трамп каже, що не повірив у заяви РФ про атаку України на резиденцію Путіна

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо заяв Кремля про атаку України на резиденцію російського президента.

Про це він сказав журналістам під час перельоту з Флориди до Вашингтона, повідомляє Reuters.

«Я не вірю, що такий удар мав місце. Можливо, щось відбувалося поблизу, але це не було пов’язано з резиденцією», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров звинуватив Україну у тому, що безпілотники Сил оборони нібито атакували резиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області.

Інститут вивчення війни (ISW) спростував правдивість заяв про атаку на резиденцію Путіна, вказавши на відсутність будь-яких візуальних доказів.