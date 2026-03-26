Трамп хоче балотуватися в президенти ще однієї країни: що заявив

Дональд Трамп заявив про можливість подати свою кандидатуру на виборах у Венесуелі.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість своєї участі у президентських виборах у Венесуелі. За словами американського лідера, такий сценарій є одним із варіантів його подальших політичних кроків.

Коментуючи свої політичні перспективи та ставлення до нього за кордоном, Дональд Трамп зазначив, що розглядає можливість висунення своєї кандидатури проти віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес.

«Я можу поїхати до Венесуели та балотуватися на посаду президента проти Делсі. Це варіант. Мене там люблять», — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував Німеччину за небажання втручатися у війну з Іраном.

Також раніше Дональд Трамп заявив, що американська зброя є в різних країнах і США можуть її забрати, щоб використати в іншому місці.

