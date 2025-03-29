Трамп хоче досягти миру в Україні до 20 квітня: експерт пояснив, що за цим стоїть

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, прагне встановити мир в Україні до Великодня, який цьогоріч православні й католики святкуватимуть 20 квітня.

Про це в етері «КИЇВ24» повідомив очільник ГО «Україна в НАТО» Юрій Романюк.

На його думку, таке рішення Трампа пов’язане з тим, щоб не подовжувати дозвіл на перебування українців у США.

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За його слів, до 19 квітня 2025 року в українців діє легальний дозвіл на перебування в США.

«Справа в тому, що ті українці, які виїхали до США, у них до 19 квітня діє гуманітарний коридор та інші програми. Вони всі сходяться на 20 квітня. І ось тому адміністрація Трампа, щоб не подовжувати дозвіл на перебування, заморожує все в міграційних службах», — сказав він.

Якби адміністрація Трампа змогла б досягти миру між Україною та РФ до цього часу, то вони б не дозволити надалі жити нашим громадянам у Штатах, вважає експерт.

Раніше Financial Times із посиланням на високопоставлених українських і західних чиновників повідомляло, що Дональд Трамп і Володимир Путін можуть спробувати домовитися про припинення вогню в Україні також і до 9 травня.

Британське видання Telegraph додає, що президенти США й Росії розійшлися в думках щодо перспектив мирних переговорів. І Путін руйнує надії Трампа на швидке перемир’я в Україні.

Наразі Росія висуває максималістські вимоги навіть для тимчасового перемир’я — зокрема, повне припинення постачань зброї до України.

Тим часом видання AP повідомило, що російські війська готуються до нового наступу на Україну протягом «наступних тижнів», аби посилити тиск на Київ і зміцнити переговорну позицію Кремля перед переговорами про припинення вогню.