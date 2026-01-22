Трамп хоче Гренландію для протидії Китаю: Пекін відповів

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Твердження НАТО і президента США Дональда Трампа про те, що Китай становить загрозу для Гренландії, є «абсолютно безпідставними».

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь, пише CNN.

«Так звана „китайська загроза“ є абсолютно безпідставною. Китай виступає проти практики використання Китаю як приводу для досягнення егоїстичних інтересів», — наголосив дипломат.

Зауважимо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що раніше вони з Трампом обговорювали, як країни НАТО можуть «колективно забезпечити безпеку Арктики, щоб росіяни та китайці залишалися поза нею».

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що йому потрібна Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями. Саме тому, каже американський лідер, Гренландія має ключове значення для безпеки країни.

Згодом генсек НАТО Марк Рютте визнав слушність позиції президента США. Він наголосив про те, що Росія та Китай нарощують там активність, що змушує Альянс діяти рішучіше. Тож необхідний захист Арктики від російського та китайського впливів.