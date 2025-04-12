Газопровід / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа вимагає від України передати під контроль США газопровід «Газпрому», що проходить через її територію до Європи.

Про це повідомило видання Reuters.

«Напруження спричинив новий, більш експансивний проєкт угоди, представлений адміністрацією Дональда Трампа. Документ передбачає надання США привілейованого доступу до українських родовищ і зобов’язує Київ передавати доходи від видобутку у спільний інвестиційний фонд», — зазначено в статті.

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Зазначається, що запропонована угода не має гарантій безпеки для України. Відомо, що Україна вже залучила юристів компанії Hogan Lovells.

Представник Мінфіну США підтвердив, що між країнами тривають переговори, назвавши їх «технічними». У квітні прем’єр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко відвідають Вашингтон для зустрічі МВФ та Світового банку.

«Президент США Дональд Трамп прагне укласти угоду щодо українських корисних копалин, серед яких цінні рідкісноземельні метали, як частину його зусиль із припинення війни та як спосіб повернути мільярди доларів військової допомоги США Києву», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, політолог відповів, чого Трамп хоче від Путіна у питанні війни в Україні.