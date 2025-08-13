Трамп хоче купити мир: Путіну можуть запропонувати доступ до ресурсів України та Аляски

Трамп готовий обміняти рідкісноземельні мінерали на припинення війни — Telegraph

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується запропонувати диктаторові Володимиру Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів, щоб стимулювати його до припинення війни в Україні.

Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, Трамп прибуде на довгоочікувану зустріч до Аляски, озброєний низкою можливостей заробити гроші для Путіна.

Як повідомляє The Telegraph, серед них буде відкриття доступу Москви до природних ресурсів Аляски та скасування деяких американських санкцій проти російської авіаційної промисловості.

Вважається, що серед представників адміністрації є міністр фінансів США Скотт Бессент, який проводить брифінг для пана Трампа перед його зустріччю з Путіним в Анкориджі. За інформацією видання, Бессент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню.

Пропозиції включають надання Путіну доступу до рідкісноземельних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані Росією.

Сьогодні Трамп заявив, що Путін зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо не погодиться припинити війну в Україні під час їхньої зустрічі в п’ятницю.

Вважається, що Україна володіє 10 відсотками світових запасів літію, який використовується у виробництві акумуляторів.

Два найбільших родовища літію знаходяться на територіях, що контролюються Росією, і Путін заявив про свої права на цінні корисні копалини, що знаходяться в регіонах, які окупують російські війська.

«Існує низка стимулів, одним із яких може бути потенційна угода щодо мінералів/рідкісноземельних ресурсів», — повідомило The Telegraph джерело, обізнане з пропозиціями.

Зняття санкцій з російських літаків

Інші стимули для Путіна включають скасування заборон на експорт деталей та обладнання, необхідних для обслуговування російських літаків, значна частина яких прийшла в непридатність.

Західні країни обмежили доступ Москви до важливих запасних частин та іншого обладнання з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, що змусило авіакомпанії та військових розбирати старі літаки для заміни деталей.

Майже 30 відсотків російських літаків західного виробництва, відрізаних від технічного обслуговування, можуть бути зупинені протягом наступних п’яти років, припустив цього року Сергій Чемезов, голова «Ростеху», російського державного оборонного конгломерату.

Зняття санкцій з російських літаків може виявитися вигідним для американського виробника Boeing.

Маючи флот із понад 700 літаків, у якому домінують Airbus та Boeing, російські авіакомпанії могли б звертатися до американських постачальників критично важливих деталей та технічного обслуговування.

Ще один бонус для Путіна — багатства Аляски

Трамп також розглядає можливість запропонувати Росії можливості використовувати цінні природні ресурси в Беринговій протоці, яка відділяє її від США.

Аляска, яку від Росії відділяє лише три милі Беринговою протокою, за оцінками, містить значні нерозвідані запаси нафти і газу, включаючи 13 відсотків світових запасів нафти.

Розвиток російської присутності в протоці зміцнить стратегічні інтереси Путіна в арктичному регіоні, на який у 2022 році припадало 80 відсотків видобутку газу Росією.

Джерела в уряді Великої Британії повідомили The Telegraph, що такі стимули можуть бути прийнятними для Європи.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Сьогодні Трамп визнав, що навряд чи зможе переконати президента РФ Володимира Путіна припинити атаки на цивільні об’єкти в Україні.