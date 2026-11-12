Трамп хоче почути від Путіна, як Росія збирається не нападати на Європу: що задумали посланці США

Кремль / © Associated Press

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Вашингтон очікує від Москви оновлених пропозицій щодо майбутньої угоди про безпеку в Європі.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, обізнані з перебігом переговорів.

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За інформацією видання, американська сторона запропонувала Росії підготувати новий документ із переліком її безпекових претензій і вимог. Водночас у ньому мають бути визначені так звані симетричні кроки, на які Москва готова піти для деескалації та запевнення європейських держав у відсутності намірів нападати на них у майбутньому.

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Під час переговорів в Абу-Дабі російські представники заявили, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну нібито через те, що тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року. У тому зверненні російський диктатор викладав свої претензії та занепокоєння щодо безпеки.

Як пише Axios, протягом багатьох років Москва наполягала на укладенні угоди про європейську безпеку, яка передбачала б обмеження розширення НАТО та скорочення військової присутності Альянсу у Східній Європі. Раніше Сполучені Штати відкидали такі вимоги, однак тепер, схоже, готові розглядати їх у певному форматі як складову ширшої домовленості про припинення війни в Україні.

Водночас підхід адміністрації Дональда Трампа викликає значні застереження в багатьох європейських урядів.

Очікується, що 12 листопада посланці американського президента Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться в Москві з Путіним. Вони мають повторно порушити питання нової пропозиції щодо безпеки Європи.

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Крім того, представники США хочуть переконати російського диктатора дозволити європейським посадовцям долучитися до наступного раунду мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомив американський чиновник.

У Вашингтоні розраховують, що участь європейців у переговорах допоможе залучити їхні уряди до обговорення ширшої угоди про безпеку ще до завершення війни.

Одне з джерел Axios пояснило, чому це питання має значення для обох сторін:

«Зеленський не погодиться на угоду, поки не дізнається, що буде далі щодо гарантій безпеки, і Путін теж хоче це знати. Ось чому питання безпеки таке важливе», — сказав співрозмовник видання.

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Співрозмовник також наголосив, що США повідомили європейським державам про відсутність намірів укладати угоду з Росією без підтримки з боку Європи та України. За його словами, Вашингтон не дозволить Москві отримати право вето на рішення, які стосуються безпеки європейського континенту.

Після візиту до Москви Кушнер і Віткофф, як очікується, вирушать до Дубліна. Там у четвер увечері вони мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що Путін шукає спосіб домовитися про завершення війни в Україні на умовах Кремля, залучивши до цього Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Ми раніше інформували, що політолог Володимир Фесенко вважає, що перемовний процес опинився у складній ситуації, а Україні варто переглянути роль своїх представників у переговорах.

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