Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Анонсована на понеділок, 14 липня, «велика заява» президента США Дональда Трампа щодо Росії не означатиме початок кардинальних змін у ставленні Білого дому до України. Американський лідер лише хоче показати, що може зробити Путіну Боляче.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі Radio NV.

За його словами, зміна риторики Трампа щодо господаря Кремля хороший знак, але ще рано «відкорковувати шампанське і пити його всюди і щодня».

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«На мою думку, він просто продемонструє, що захоче дещо посилити підтримку, скаже, що допомагатиме Україні відбивати російські атаки. Можливо, знайде якихось пару-трійку мільярдів, які ще залишилися від адміністрації Байдена, які він може використовувати без згоди Конгресу і так далі», — припустив досвідчений дипломат.

Щодо зброї, яка потрібна Україні, то Трамп, за словами Огризка, може погодитися продавати її європейським партнерам по НАТО, які зможуть передавати її Києву.

Водночас український дипломат вважає, що Дональд Трамп надто багато вклав у те, щоб подружитися з Росією, томк не буде вдаватися до кардинальних кроків.

«Мені здається, що це буде більше схоже на тактичну гру, демонстрація, що я таки Путіну можу зробити погано, можу зробити боляче», — наголосив він.

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Окрім того, ексміністр припустив, що на зустрічі державного секретаря Маріо Рубіо з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим могла з’явитися своєрідна пропозиція обміну — російський диктатор Путін поступиться підтримкою Ірану, але натомість Америка поступиться Україною.

«Що з цього вийде, ми не знаємо. Але, думаю, дочекаємося завтрашнього дня, дізнаємося, що ж все-таки хоче зробити Трамп і наскільки серйозними будуть оці кроки проти Росії», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild повідомило, що анонсована Дональдом Трампом на понеділок, 14 липня, «велика заява» викликає занепокоєння в Україні через можливу зміну щодо постачання зброї.

Водночас прихильники України у Вашингтоні сподіваються, що заява американського президента щодо Росії стосуватиметься оголошення санкцій.

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