Трамп хоче примусити замовчати Зеленського – Портников пояснив нападки президента США

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп намагається не лише дистанціюватися від злочинів Володимира Путіна, а й змусити замовкнути Володимира Зеленського, щоб уникнути шкоди власній репутації.

Про це заявив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

За словами Портникова, варто звернути увагу на те, що в одному дописі Трамп одночасно висловився критично і про Путіна, і про Зеленського. І це, за його словами, не випадково:

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“Трамп нападає на Путіна, бо усвідомлює: своїми діями російський президент нищить його репутацію. Трамп каже, що хоче припинити війну, а Путін — бомбить міста, поки Трамп закликає до перемовин”.

Оглядач переконаний, що Путін свідомо продовжує вбивства, щоб перевірити межі терпіння Заходу, і тим самим змушує Трампа обирати між “мирною місією” і жорсткими санкціями.

Водночас, додає Портников, Дональд Трамп не менш активно намагається приборкати і українського президента:

“Зеленський виступив із заявою після першої масованої атаки, яка пройшла практично без реакції США. І підкреслив, що мовчання Америки лише заохочує Путіна. Це Трампу могло здатися небезпечним ударом по його авторитету”.

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На думку журналіста, гостра реакція Зеленського та її поширення в американських медіа створює Трампу не менше репутаційних проблем, ніж самі російські злочини.

“Виходить, що руйнує імідж Трампа не лише Путін, а й Зеленський, який змушує світ не закривати очі на реальність. І це добре. Було б погано, якби президент України замовк на вимогу США”, — зазначає Портников.

Він також наголошує, що Трамп — як і Путін — поважає лише сильну позицію:

“Трамп слухає тільки тих, хто говорить з позиції сили. Будь-яка слабкість чи спроба подобатися — гарантія того, що ваша позиція буде проігнорована”.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Російської Федерації вже цього тижня.