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Трамп хоче примусити замовчати Зеленського – Портников пояснив нападки президента США
Дональд Трамп атакує Зеленського, бо боїться втратити репутацію через мовчання США щодо злочинів Путіна.
Президент США Дональд Трамп намагається не лише дистанціюватися від злочинів Володимира Путіна, а й змусити замовкнути Володимира Зеленського, щоб уникнути шкоди власній репутації.
Про це заявив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.
За словами Портникова, варто звернути увагу на те, що в одному дописі Трамп одночасно висловився критично і про Путіна, і про Зеленського. І це, за його словами, не випадково:
“Трамп нападає на Путіна, бо усвідомлює: своїми діями російський президент нищить його репутацію. Трамп каже, що хоче припинити війну, а Путін — бомбить міста, поки Трамп закликає до перемовин”.
Оглядач переконаний, що Путін свідомо продовжує вбивства, щоб перевірити межі терпіння Заходу, і тим самим змушує Трампа обирати між “мирною місією” і жорсткими санкціями.
Водночас, додає Портников, Дональд Трамп не менш активно намагається приборкати і українського президента:
“Зеленський виступив із заявою після першої масованої атаки, яка пройшла практично без реакції США. І підкреслив, що мовчання Америки лише заохочує Путіна. Це Трампу могло здатися небезпечним ударом по його авторитету”.
На думку журналіста, гостра реакція Зеленського та її поширення в американських медіа створює Трампу не менше репутаційних проблем, ніж самі російські злочини.
“Виходить, що руйнує імідж Трампа не лише Путін, а й Зеленський, який змушує світ не закривати очі на реальність. І це добре. Було б погано, якби президент України замовк на вимогу США”, — зазначає Портников.
Він також наголошує, що Трамп — як і Путін — поважає лише сильну позицію:
“Трамп слухає тільки тих, хто говорить з позиції сили. Будь-яка слабкість чи спроба подобатися — гарантія того, що ваша позиція буде проігнорована”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Російської Федерації вже цього тижня.