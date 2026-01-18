Трамп хоче, щоб країни платили $1 млрд за місце в його “Раді миру” — Bloomberg

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує державам, які хочуть отримати постійне місце в новоствореній “Раді миру” (Board of Peace), зробити внесок щонайменше 1 мільярд доларів.

Що відомо

Як повідомляє Bloomberg, у розпорядженні редакції опинився чернетковий статут запропонованої структури. Згідно з документом, Трамп має стати першим головою Ради та самостійно визначати, кого запрошувати до членства.

Рішення в організації планують ухвалювати більшістю голосів: кожна держава-учасниця матиме один голос, однак усі рішення будуть чинними лише після схвалення голови, тобто Трампа.

У проєкті статуту зазначається, що країни-члени матимуть термін повноважень до трьох років, однак це правило не поширюватиметься на держави, які внесуть понад $1 млрд готівкою протягом першого року з моменту набуття документом чинності.

Побоювання критиків

Критики ініціативи побоюються, що Трамп намагається створити альтернативу або конкурента ООН, яку він неодноразово публічно критикував.

У документі “Раду миру” описують як міжнародну організацію, що має “сприяти стабільності, відновлювати законне управління та забезпечувати тривалий мир у регіонах, які постраждали або перебувають під загрозою конфлікту”.

Організація стане офіційною після того, як три держави погодяться зі статутом.

“Рада миру” для Гази

За даними Bloomberg, Трамп також уже запросив низку світових лідерів — зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єра Канади Марка Карні — долучитися до “Ради миру для Гази”, яка має бути створена в межах ширшої ініціативи.

Однак цей план викликав різку реакцію прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який заявив, що деталі не були узгоджені з Ізраїлем.

Суперечки щодо фінансів

Джерела Bloomberg повідомляють, що кілька європейських країн отримали запрошення приєднатися до структури, але частина держав категорично не підтримує запропонований статут і працює над спільною позицією, щоб відкинути ці пропозиції.

Зокрема, занепокоєння викликає те, що проєкт документа нібито передбачає контроль Трампа над коштами, що для багатьох потенційних учасників є неприйнятним.

Як працюватиме організація

Згідно з чернеткою, “Рада миру” має проводити голосування щонайменше раз на рік, а також додаткові засідання “у час і місці, які визначить голова”. Порядок денний також потребуватиме його схвалення.

Крім того, плануються регулярні неформальні зустрічі без голосування з виконавчою радою — не рідше одного разу на квартал.

Трамп також матиме право виключати держави зі складу, хоча це рішення може бути заблоковане двома третинами голосів членів.

Хто вже в “першій панелі”

У п’ятницю Білий дім оголосив про створення першої виконавчої панелі, до якої мають увійти:

держсекретар США Марко Рубіо

спецпредставник із питань Близького Сходу Стів Віткофф

зять Трампа Джаред Кушнер

колишній прем’єр Великої Британії Тоні Блер.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що США можуть розширити «Раду миру» Трампа на Україну та Венесуелу.